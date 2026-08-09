Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan un 13,8% en siete meses de 2026

La Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 8 de junio de 2026 sobre el desarrollo económico con inversión extranjera establece el objetivo de colocar a Vietnam en el grupo líder de la ASEAN para 2030 en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para recibir proyectos de inversión extranjera de alta calidad. Para 2045, el sector económico con inversión extranjera contribuirá con el 30% del PIB del país.