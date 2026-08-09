Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan un 13,8% en siete meses de 2026

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Inversión total de vietnam en el extranjero totalizó 2,36 mil millones de dólares en siete meses
En los primeros siete meses de 2026, el capital total de inversión de Vietnam en el exterior (que comprende el capital recién registrado y el ajustado) alcanzó los 2,36 mil millones de dólares estadounidenses, una cifra 4,5 veces superior a la del mismo periodo del año anterior.
Asociación Estratégica Integral Vietnam - Tailandia
Vietnam y Tailandia establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 6 de agosto de 1976. Desde entonces, la cooperación bilateral ha experimentado un desarrollo continuo, ampliándose y profundizándose en todos los ámbitos.
Vietnam acelera construcción de internados en zonas fronterizas
El viceprimer ministro Le Tien Chau firmó recientemente el Despacho Oficial 50/CD-TTg del Primer Ministro, con fecha del 20 de julio de 2026, relativo a la aceleración del ritmo de construcción y la garantía de la calidad de las escuelas de internados para los niveles de primaria y secundaria en las comunas fronterizas terrestres.
Vietnam designa el 15 de octubre como el Día del Ciudadano Digital
El Gobierno vietnamita promulgó la Resolución N.º 66.22/2026/NQ-CP, el 9 de julio de 2026, sobre el desarrollo de la ciudadanía digital, que entrará en vigor el 15 de agosto de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de febrero de 2027. Como una de sus principales disposiciones, el documento instituye el 15 de octubre de cada año como el Día del Ciudadano Digital de Vietnam.
Paciente extranjera recorre más de 9.000 km hasta Vietnam para un reemplazo articular
Según informó el Hospital Universitario Viet Duc, una mujer neozelandesa de 51 años viajó más de 9.000 km hasta Vietnam para someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en este centro, después de años de sufrir dolor crónico y esperar una intervención quirúrgica en su país de origen.
Vietnam logra 14 oros en el XII Campeonato Asiático de Deportes Acuáticos
El equipo nacional de natación de Vietnam tuvo una destacada actuación al conquistar 14 medallas de oro, 7 de plata y 7 de bronce, además de batir un récord en la categoría de edad de 17-18 años en el XII Campeonato Asiático de Deportes Acuáticos para grupos de edad.
Hanoi ocupa segundo lugar entre ciudades con servicios más amigables
El diario malasio The Star resalta a Vietnam entre los países más hospitalarios del mundo y destaca a Hanoi por la amabilidad de sus servicios.
Vietnam refuerza la prevención frente a amenazas de seguridad no tradicionales hacia 2030
Vietnam fija objetivos para reforzar la conciencia, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a las amenazas de seguridad no tradicionales.
Algunos objetivos para el desarrollo de la industria de la tecnología digital para 2030
La Decisión 840/QD-TTg establece el objetivo de convertir la industria de la tecnología digital en un sector económico y técnico moderno y altamente competitivo para 2030, dominando las tecnologías clave y estratégicas, como contribución a resolver los desafíos nacionales y promover un crecimiento económico de dos dígitos.
Campeonato Asiático de Jujitsu - Vietnam gana 12 medallas de oro, ocupa el segundo lugar
Vietnam cerró el Campeonato Asiático de Jujitsu 2026 con un total de 31 medallas -12 de oro, 10 de plata y nueve de bronce-, resultado que le aseguró el subcampeonato continental. La actuación, lograda en julio en Kazajistán, representa el mejor desempeño del jujitsu vietnamita en Asia en los últimos años y consolida al país entre las principales potencias de este deporte.
La transformación digital, pilar del nuevo modelo administrativo en Vietnam
Descubre los principales avances de Vietnam tras un año de funcionamiento del Gobierno de Tres Niveles: expansión de la cobertura 5G, digitalización de los servicios públicos y modernización de la administración.
Vietnam fija meta para liderar la ASEAN en inversión extranjera
La Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 8 de junio de 2026 sobre el desarrollo económico con inversión extranjera establece el objetivo de colocar a Vietnam en el grupo líder de la ASEAN para 2030 en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para recibir proyectos de inversión extranjera de alta calidad. Para 2045, el sector económico con inversión extranjera contribuirá con el 30% del PIB del país.
Vietnam espera atraer hasta 300 mil millones de dólares en inversión extranjera hasta 2030
La Resolución Nº 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera, tiene como objetivo posicionar a Vietnam entre los países líderes de la ASEAN en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para atraer proyectos de inversión extranjera de alta calidad.
Comercio exterior de Vietnam crece 27,1% en el primer semestre de 2026
Durante los primeros seis meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de mercancías alcanzó los 549,69 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 27,1% en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, la balanza comercial registró un déficit de 16,65 mil millones de dólares.
Resolución 57 logra avances tempranos en ciencia y tecnología, y en la transformación digital
Como parte de la implementación continua y decidida de las tareas establecidas en la Resolución n.º 57-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 22 de diciembre de 2024, sobre los avances estratégicos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología logró resultados positivos en una amplia variedad de ámbitos durante mayo de 2026.
Cinco grupos de productos vietnamitas con exportación superior a 10 mil millones de USD
En los primeros seis meses de 2026, cinco productos de exportación de Vietnam alcanzaron un valor superior a los 10 mil millones de dólares, representando el 62,6% del valor total de las ventas al exterior. Entre ellos, los productos electrónicos, computadoras y sus componentes lideraron la lista con más de 71,1 millones de dólares.
Turistas internacionales a Vietnam aumentan un 14,9%
Vietnam recibió cerca de 12,3 millones de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026, un 14,9 % más que en el mismo período del año anterior, con lo que ya alcanzó casi la mitad de la meta de 25 millones de visitantes extranjeros prevista para este año.
El PMI manufacturero de Vietnam alcanza los 51,8 puntos en junio de 2026
El Índice de Gestores de Compras (PMI) de la industria manufacturera vietnamita, elaborado por S&P Global, se situó en 51,8 puntos en junio de 2026. Al mantenerse por encima del umbral de los 50 puntos (el cual separa la expansión de la contracción), el indicador confirma una mejora sostenida de las condiciones de negocio en comparación con el mes anterior.
Hanoi ofrece apoyo financiero para el tratamiento de la miopía
El Consejo Popular de Hanoi, mandato XVII (2026-2031), adoptó el 2 de junio de 2026, en su tercera sesión temática una resolución que estipula las políticas de apoyo al bienestar social para los residentes municipales.
PIB de vietnam aumenta 8,18% en los primeros seis meses del año
La situación socioeconómica de Vietnam durante los primeros seis meses de 2026 registró resultados positivos en la mayoría de los sectores y ámbitos. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,18 % en comparación con el mismo período de 2025, frente al 7,63 % alcanzado en el primer semestre del año anterior.