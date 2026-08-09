Fallece presidente de Asamblea Nacional de Laos

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, falleció el 8 de agosto a los 70 años tras un período de lucha contra una grave enfermedad vascular.



Este anuncio se realizó mediante un comunicado especial emitido conjuntamente por el Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos.



El comunicado, publicado por el diario Pasaxon y la Agencia de Noticias de Laos (KPL), destaca que Xaysomphone Phomvihane era uno de los líderes clave del Comité Central del PPRL, una persona de gran conocimiento, capacidad y agudeza, con una amplia experiencia de liderazgo tanto en administraciones locales como en diversos sectores.



Fue un líder destacado que dedicó toda su vida, sabiduría y fortaleza a la causa revolucionaria de nuestro Partido, al desarrollo de la nación y al bienestar y la prosperidad del pueblo laosiano multiétnico, afirmó el comunicado.



Su fallecimiento representa una pérdida inmensa para el Partido, el Estado y el pueblo de Laos.



Para honrar las contribuciones de Xaysomphone Phomvihane y expresar sus más profundas condolencias por su fallecimiento, el Comité Central del PPRL y el Gobierno decidieron declarar un periodo de luto nacional de cinco días, del 9 al 13 de agosto./.

VNA