Parlamento vietnamita debate medidas para reforzar seguridad bancaria e impulsar economía digital

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy el proyecto de ley por el que se modifican y complementan algunos artículos de la Ley del Banco Estatal de Vietnam, la Ley de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Ley de Instituciones de Crédito.



El proyecto de ley establece mecanismos para controlar los conflictos de intereses cuando los bancos comerciales actúen como agentes encargados de administrar los activos de garantía de los bonos corporativos.



El diputado Le Van The, representante de la provincia de Ninh Bình, respaldó la incorporación de esta actividad y señaló que, si se diseña adecuadamente, constituirá una solución más profesional para la gestión de los activos de garantía y contribuirá a reforzar la confianza de los inversores.



Según el legislador, cuando un banco concede simultáneamente crédito a una empresa, administra los activos de garantía de sus bonos y participa en otros servicios relacionados con la emisión, pueden surgir conflictos de intereses si la empresa atraviesa dificultades financieras.



Por ello, explicó, es necesario establecer mecanismos que garanticen la independencia y transparencia de esta actividad, así como definir claramente las condiciones, el ámbito y los principios de actuación, los mecanismos para identificar y controlar los conflictos de intereses, la divulgación de información, la separación de activos, expedientes y datos, y las responsabilidades en materia de supervisión y sanción de las infracciones.



El diputado también propuso prevenir el riesgo de ventas vinculadas de bienes y servicios, especialmente la práctica de condicionar la concesión de créditos, los desembolsos, las prórrogas o la reestructuración de préstamos a la exigencia de que los clientes compren bonos corporativos u otros productos de inversión.



En este sentido, señaló, la ampliación de las facultades debe ir acompañada de límites legales claros, datos y responsabilidades de rendición de cuentas; asimismo, la expansión de las actividades bancarias debe estar vinculada al control de los conflictos de intereses y la protección de los inversores.



El diputado Nguyen Minh Duc, representante de Ciudad Ho Chi Minh, consideró que la inclusión de los proveedores de servicios de activos virtuales entre los sujetos obligados a presentar información constituye una medida necesaria, acorde con el hecho de que Vietnam ya ha reconocido los conceptos de activos digitales y activos virtuales en la Ley de Industria de Tecnología Digital de 2025, así como las disposiciones relativas a los derechos patrimoniales establecidas en el Código Civil.



El diputado propuso no redefinir los conceptos técnicos, sino remitirse a las normas vigentes. Al mismo tiempo, planteó establecer con claridad las obligaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales, entre ellas la identificación y verificación de los clientes, la aplicación de la regla de viaje a las operaciones de transferencia de activos virtuales, la conservación de los registros de las transacciones en la cadena de bloques y la notificación oportuna de las operaciones de gran valor y de las operaciones sospechosas.



Asimismo, pidió delimitar las responsabilidades de gestión estatal entre el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.



Según el diputado, completar de manera coherente el marco jurídico para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales en relación con los activos virtuales, junto con una distribución clara de responsabilidades, contribuirá a desarrollar una economía digital segura y transparente, en consonancia con las normas internacionales.



En su interpelación, el gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, afirmó que permitir la aplicación de coeficientes diferentes no implica necesariamente un aumento de los riesgos ni una relajación de la supervisión.



El Banco Estatal evaluará cada caso con cautela, sobre la base de las necesidades concretas, dijo, y agregó que este mecanismo solo se aplicará a las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas y cuando esté directamente orientado a objetivos de desarrollo económico y a proyectos nacionales prioritarios.



La aplicación de este mecanismo deberá garantizar en todo momento la seguridad del sistema y evitar una dispersión de los riesgos en el proceso de apoyo al crecimiento, enfatizó./.

VNA