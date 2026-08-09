Hanoi (VNA)- El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la Asamblea, el Presidente, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam emitieron un comunicado especial sobre el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidente de la Asamblea Nacional de Laos.



Según el comunicado, el camarada Xaysomphone Phomvihane falleció el 8 de agosto de 2026, a los 70 años de edad.



Xaysomphone Phomvihane Fue uno de los principales dirigentes del Partido Popular Revolucionario de Laos, quien realizó importantes contribuciones a la causa revolucionaria de Laos, así como a la defensa, construcción y desarrollo del país. Desempeñó un papel importante en la preservación, consolidación y desarrollo de la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos. Su fallecimiento constituye una gran pérdida para Laos y para las relaciones entre Vietnam y Laos.



Para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane y en consideración a las relaciones especiales entre Vietnam y Laos, el Comité Central del PCV, la Asamblea, el Presidente, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam han decidido declarar dos días de duelo nacional en su honor, los días 10 y 11 de agosto.



Durante este período, las instituciones y oficinas públicas de todo el país, así como las representaciones de Vietnam en el extranjero, izarán las banderas a media asta con cintas de luto de acuerdo con las normas establecidas. No se organizarán actividades públicas de entretenimiento y recreación./.

VNA