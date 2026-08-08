Inauguran Festival Vietnam-Corea del Sur 2026 en Da Nang

Da Nang (VNA) – El Festival Vietnam-Corea del Sur 2026 se inauguró el 7 de agosto en Da Nang, con una amplia variedad de actividades culturales y artísticas, así como iniciativas de promoción comercial y de inversiones e intercambios pueblo a pueblo, en esta ciudad centrovietnamita.



Organizado conjuntamente por el Departamento de Relaciones Exteriores de Da Nang y el Consulado General de Corea del Sur en la ciudad, el festival se celebra hasta el 9 de agosto en el parque Bien Dong y otros espacios de la localidad.



Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang y jefa del comité organizador, señaló en su discurso de apertura que Vietnam y Corea del Sur están entrando en una nueva etapa de desarrollo, marcada por numerosas oportunidades de cooperación en los ámbitos económico, tecnológico, de innovación, cultural y de intercambio entre los pueblos.



Afirmó que Da Nang considera a las localidades coreanas socios fundamentales para su desarrollo y su proceso de integración internacional.



El festival, que celebra este año su quinta edición, se ha consolidado como uno de los principales eventos diplomáticos anuales de Da Nang, contribuyendo a poner de relieve las identidades culturales de ambos países, fortalecer la amistad y promover la cooperación con localidades y socios de Corea del Sur.



Por su parte, el cónsul general de Corea del Sur en Da Nang, Han Jungil, destacó los importantes resultados alcanzados por ambos países desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1992 y subrayó que actualmente son socios importantes el uno para el otro.



Expresó su confianza en que el festival contribuirá a intensificar los intercambios y profundizar el entendimiento mutuo, y afirmó que el Consulado General continuará coordinando actividades destinadas a fortalecer la cooperación entre ambos países.



Uno de los momentos destacados del festival fue la conferencia «Encuentro con Corea en Da Nang 2026», centrada en el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial, el fomento de la innovación y la cooperación en materia de formación de recursos humanos entre organismos públicos, empresas e instituciones educativas de ambos países.



La conferencia también fue escenario de la firma de memorandos de entendimiento sobre cooperación entre Da Nang y la ciudad de Osan, así como entre la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Da Nang y la Universidad Nacional de Hanbat de Corea del Sur.



Más de 90 pabellones se instalaron en el parque Bien Dong para presentar la cultura, la gastronomía, el turismo, así como productos y servicios de ambos países.



El programa incluye además exposiciones sobre los resultados de la cooperación, muestras de arte tradicional y digital, las Jornadas de Cine Surcoreano, concursos culturales y gastronómicos, concursos de baile K-pop, partidos amistosos de fútbol, exhibiciones conjuntas de taekwondo y vovinam, y actuaciones de artistas de ambos países.



Celebrado por primera vez en 2022, el festival atrae actualmente a más de 40.000 visitantes al año y se ha consolidado como un importante espacio para promover la cooperación internacional, la inversión, el comercio, el turismo, los intercambios culturales y los vínculos entre los pueblos de Da Nang y sus socios surcoreanos./.

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