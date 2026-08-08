Hanoi inaugura Festival Internacional de Artes Marciales

Hanoi (VNA) – El Festival Internacional de Artes Marciales de Hanoi 2026 se inauguró el 7 de agosto en la Ciudadela Imperial de Thang Long, con espectaculares exhibiciones a cargo de artistas marciales y maestros de kung-fu procedentes de distintos países y regiones.



La primera edición de este festival, la mayor de su tipo celebrada hasta ahora en Hanoi, se prolongará hasta el 9 de agosto en diferentes sedes de la capital.



En su discurso de apertura, la vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, Vu Thu Ha, señaló que el festival, bajo el lema "El espíritu de Thang Long: La esencia de las artes marciales vietnamitas", constituye una de las iniciativas concretas de la ciudad para poner en práctica la Resolución n.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita y la Resolución n.º 02-NQ/TW sobre la construcción y el desarrollo de la capital en la nueva era.



Asimismo, subrayó que el evento contribuirá a consolidar la marca de la ciudad y a crear productos culturales profundamente arraigados en la identidad de Hanoi, al tiempo que impulsará actividades vinculadas a las industrias culturales, con el objetivo de elevar gradualmente su calidad, escala y alcance hasta situarlos a la altura de los estándares regionales e internacionales.



El festival reúne a unos 2.000 artistas marciales de 66 delegaciones, incluidas siete delegaciones internacionales procedentes de seis países: Indonesia, Rusia, Francia, Alemania, Suiza y Marruecos. Los participantes ofrecerán exhibiciones de una amplia variedad de disciplinas, entre ellas las artes marciales tradicionales vietnamitas, Vovinam, kárate, pencak silat, taekwondo, wushu y artes marciales mixtas.



El programa incluye diversas actividades, como exhibiciones y competiciones de artes marciales, así como exposiciones culturales.



También se organizan seminarios sobre la historia de las artes marciales tradicionales de Hanoi, además de debates sobre estrategias de inversión y desarrollo de recursos.



Maestros, entrenadores, atletas y expertos tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias, así como de explorar soluciones para mejorar la calidad de la formación y promover el desarrollo de las artes marciales en el contexto de la integración internacional.



El festival cuenta además con un espacio dedicado a poner de relieve los valores históricos, culturales y marciales a través de imágenes, objetos históricos, equipamiento y aplicaciones de tecnología digital.



También se exhiben uniformes, equipos de entrenamiento y competición, artículos relacionados con las artes marciales y recuerdos, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer mejor la historia, el significado cultural y el espíritu de las disciplinas tradicionales y modernas.



Según los organizadores, el festival tiene como objetivo honrar la tradición marcial de Vietnam, preservar y promover los valores de las artes marciales tradicionales en la vida contemporánea, y crear una plataforma de intercambio entre organizaciones, federaciones y escuelas de artes marciales nacionales e internacionales. Asimismo, busca fortalecer la cooperación profesional y contribuir a la promoción de la cultura, el turismo y la imagen de Hanoi./.

VNA