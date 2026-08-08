Phu Quoc eleva los productos OCOP y proyecta su identidad local al mundo

An Giang, Vietnam (VNA) - Además de consolidarse como un reconocido destino de turismo insular, la isla de Phu Quoc, en la provincia survietnamita de An Giang, impulsa un ecosistema económico vinculado al turismo, el comercio y los sectores agropecuario, forestal y pesquero.

En este contexto, el programa OCOP (Una Comuna, Un Producto) contribuye a estandarizar las especialidades locales, incrementar su valor agregado y promover la cultura autóctona en los mercados internacionales.

Actualmente, Phu Quoc cuenta con 68 productos OCOP vigentes, calificados con tres estrellas o más, pertenecientes a 18 entidades, incluidos 45 productos de tres estrellas, 14 de cuatro estrellas y nueve de cinco estrellas. Según la Oficina de Agricultura y Medio Ambiente de la zona administrativa especial de Phu Quoc, estos resultados reflejan la transición de la comercialización de materias primas hacia el procesamiento profundo, la aplicación de tecnologías modernas y la construcción de marcas.

Fábrica de salsa de pescado tradicional de Phu Quoc Huynh Khoa (Fuente: VNA)

Numerosas empresas han incorporado tecnologías avanzadas para elevar la calidad de sus productos. Las plantaciones de pimienta utilizan sistemas de riego por goteo y métodos de cultivo certificados bajo las normas GlobalGAP (buenas prácticas agrícolas globales) y VietGAP (estándares de las buenas prácticas agrícolas de Vietnam).

Asimismo, fabricantes tradicionales de salsa de pescado, como Khai Hoan y Thanh Quoc, aplican sistemas de gestión de calidad HACCP e ISO, además de líneas semiautomatizadas de filtrado y embotellado, con el propósito de garantizar altos estándares sin perder la esencia de este oficio centenario.

La salsa de pescado Khai Hoan cuenta actualmente con tres productos certificados con cinco estrellas OCOP y prevé registrar otros dos. Por su parte, Thanh Quoc continúa invirtiendo en tecnología, protección ambiental y optimización de los procesos productivos. Otro producto representativo es la caballa salada y curada en salsa de pescado concentrada, elaborada por la empresa Huynh Khoa y producida mediante un estricto proceso que le confiere un sabor característico.

La salsa de pescado tradicional de Phu Quoc Huynh Khoa, con un 45 % de proteínas, cumple con el estándar nacional de producto OCOP de 5 estrellas. (Fuente: VNA)

Según Nguyen Le Quoc Toan, vicepresidente del Comité Popular de la zona administrativa especial de Phu Quoc, la estrategia local consiste en integrar los productos OCOP en la cadena de valor del turismo. Los visitantes pueden recorrer las fábricas tradicionales de salsa de pescado, los cultivos de pimienta, las granjas de perlas y participar en actividades agrícolas. Además, estos productos se comercializan en el aeropuerto, el mercado nocturno, supermercados y complejos turísticos, contribuyendo a difundir la imagen de Phu Quoc entre los turistas internacionales.

Con el objetivo de ampliar los mercados de exportación, la isla impulsa la estandarización de los procesos productivos, invierte en envases modernos con códigos QR para la trazabilidad y promueve el comercio electrónico a través de plataformas como Shopee, TikTok y Lazada. Paralelamente, fomenta el uso de envases ecológicos, la inversión en sistemas de tratamiento de residuos y la transición del enfoque de «producir lo que se tiene» hacia el de «procesar lo que demanda el mercado».

Con una visión de desarrollo sostenible, Phu Quoc aspira a que los productos OCOP dejen de ser únicamente especialidades locales para convertirse en auténticos «embajadores culturales», capaces de fortalecer el posicionamiento del turismo y de la economía insular en el mercado internacional./.