Museos fomentan turismo cultural y la economía nocturna en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El sistema de museos de Ciudad Ho Chi Minh se está renovando de manera constante, contribuyendo no solo a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, sino también al desarrollo del turismo cultural y de la economía nocturna.

Actualmente, la ciudad cuenta con 25 museos, de los cuales 14 son públicos y 11 privados, que albergan numerosos Tesoros Nacionales y valiosas colecciones patrimoniales.

En los últimos años, diversos museos han incorporado tecnologías digitales para enriquecer la experiencia de los visitantes. El Museo de la Mujer del Sur fue uno de los pioneros al crear un espacio expositivo moderno con tecnología de proyección en 3D.

Por su parte, el Museo de los Vestigios de la Guerra aplica realidad virtual, sonido e iluminación para recrear piezas históricas, haciendo más atractivas sus exposiciones temáticas.

Asimismo, el Museo de Bellas Artes de Ciudad Ho Chi Minh está probando la digitalización de Tesoros Nacionales, como las pinturas Jardín de primavera: Centro-Sur-Norte y Juventud de acero, mediante tecnología de realidad virtual (VR) combinada con inteligencia artificial (IA).

El Museo de los Vestigios de la Guerra atrae a muchos visitantes. (Fuente: VNA)

Según el Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, los museos continúan renovando sus contenidos y modalidades de funcionamiento, reforzando la aplicación de la ciencia y la tecnología, desarrollando programas de educación patrimonial dirigidos a escolares y universitarios, y ampliando los recorridos virtuales en 3D. Hasta la fecha, el sistema museístico ha digitalizado más de 249 mil objetos y documentos en formato 2D, así como más de dos mil 170 piezas y documentos en formato 3D.

Paralelamente a la transformación digital, numerosos museos se han convertido en sedes de importantes actividades culturales, artísticas y eventos de la ciudad, como los festivales del Ao Dai (traje tradicional de los vietnamitas), el de Turismo, el Fluvial y el Festival Vietnam-Japón. Estas iniciativas contribuyen a promover el patrimonio cultural y atraen a un creciente número de visitantes nacionales y extranjeros.

El Museo del Ao Dai se ha consolidado como un espacio de encuentro cultural donde se organizan regularmente exposiciones, desfiles y actividades de intercambio artístico para difundir los valores del traje tradicional vietnamita y fortalecer los vínculos culturales con la comunidad internacional.

Con motivo del 50.º aniversario del Día en que la ciudad de Sai Gon-Gia Dinh recibió el honor de llevar el nombre del Presidente Ho Chi Minh, se celebraron numerosos programas artísticos en distintos museos, ofreciendo una nueva imagen de los espacios patrimoniales.

Entre ellos destacó “El alma del campo en la ciudad”, realizado en el Museo de Bellas Artes de Ciudad Ho Chi Minh, que combinó espectáculos de arte popular, la presentación de la gastronomía tradicional y diversas experiencias culturales con el objetivo de convertirse en un producto turístico cultural distintivo de la ciudad.

Con más de cuatro millones de visitantes al año, el sistema de museos de Ciudad Ho Chi Minh consolida progresivamente su papel como uno de los recursos más importantes para el desarrollo del turismo cultural.

La combinación de conservación del patrimonio, tecnología, arte y actividades experienciales no solo revitaliza la actividad museística, sino que también contribuye al desarrollo de la economía nocturna y refuerza el atractivo de la ciudad para los visitantes nacionales y extranjeros./.