Medios asiáticos elogian la impresionante actuación de Vietnam en fase de grupos de Copa de fútbol de ASEAN

Hanoi (VNA) – Tras la victoria por 3-1 de Vietnam sobre Camboya el 7 de agosto, que le aseguró el pase a las semifinales de la Copa de fútbol de ASEAN 2026, diversos medios de comunicación asiáticos han destacado la impresionante campaña de la selección nacional en su camino hacia la defensa del título.



El sitio web de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) elogió el desempeño de Vietnam bajo la dirección del entrenador Kim Sang-sik, y destacó que el equipo concluyó la fase de grupos como líder del Grupo A.



"Los vigentes campeones encabezaron el grupo tras lograr su tercera victoria en cuatro partidos, terminando con dos puntos de ventaja sobre Singapur, segundo clasificado con ocho puntos, y uno sobre Indonesia", informó el portal de la AFC.



El sitio web deportivo indonesio Bola señaló que Vietnam cerró la fase de grupos con un balance sobresaliente. El conjunto dirigido por Kim Sang-sik sumó 10 puntos en cuatro partidos, con tres victorias y un empate, siendo Singapur el único equipo capaz de arrancarle puntos en esta fase. A la vista de su sólido desempeño, el medio consideró a Vietnam uno de los principales aspirantes al título de esta edición.



Al comentar el partido contra Camboya, CNN Indonesia afirmó que Vietnam dominó el encuentro pese a mantener un ritmo relativamente pausado, apoyándose principalmente en el juego de pases cortos de Nguyen Quang Hai y sus compañeros.



No obstante, el medio indonesio destacó la eficacia de Vietnam para aprovechar sus ocasiones, especialmente a través de los dos goles marcados por Nguyen Dinh Bac.



En su primera anotación, el delantero se deshizo de la marca de dos defensores camboyanos antes de sacar un potente disparo que se coló por la esquina derecha de la portería. En el minuto 89, volvió a marcar con una precisa definición, según CNN Indonesia.



Por su parte, el medio surcoreano Star News destacó que la victoria amplió a 22 partidos la impresionante racha invicta de Vietnam, con un balance de 19 victorias y tres empates.



Bajo la dirección del técnico Kim Sang-sik, los "Guerreros de la Estrella Dorada" han superado el anterior récord de 18 partidos consecutivos sin perder, establecido durante la etapa del exentrenador Park Hang-seo, y siguen ampliando una racha de imbatibilidad que ya marca un nuevo hito para el fútbol vietnamita./.

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