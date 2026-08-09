Corea del Sur intensifica nueva ola de IED de alta calidad en Vietnam

Hanoi (VNA) - Vietnam está atrayendo cada vez más inversión extranjera directa (IED) de alta calidad hacia los sectores de alta tecnología e innovación, según el espíritu de la Resolución 10-NQ/TW, en un proceso en el que Corea del Sur figura entre los socios pioneros al pasar de la inversión tradicional en manufactura a la investigación y el desarrollo (I+D) y las tecnologías avanzadas.

De acuerdo con Peter Kim, director general de HSBC Corea del Sur, Vietnam se mantiene entre los destinos prioritarios para las empresas surcoreanas gracias a la estabilidad de su entorno de inversión, la red de 17 acuerdos de libre comercio (TLC) en vigor y una fuerza laboral cada vez más cualificada.

En la actualidad, Corea del Sur es el mayor inversor extranjero en Vietnam, con una inversión acumulada registrada superior a 95 mil millones de dólares, distribuida en más de 10.400 proyectos vigentes. Alrededor de 10.000 empresas surcoreanas operan en el país, generan empleo para más de 900.000 trabajadores y aportan cerca del 30% del valor total de las exportaciones vietnamitas. El comercio bilateral asciende a casi 95 mil millones de dólares, con el objetivo de alcanzar 150 mil millones de dólares en 2030.

Los principales conglomerados surcoreanos continúan ampliando sus inversiones en Vietnam. Samsung ha invertido más de 23 mil millones de dólares; LG supera los ocho mil millones de dólares; Hyosung ha comprometido cuatro mil millones de dólares y prevé ampliar esa cifra con otros cuatro mil millones de dólares; SK estudia proyectos energéticos, mientras que Lotte, CJ, Doosan y numerosas empresas de la cadena de suministro también refuerzan su presencia. Los sectores de inversión se han diversificado, desde la electrónica, la petroquímica, la logística, el comercio minorista y las finanzas hasta las energías limpias y la infraestructura digital.

Peter Kim, director general de HSBC Corea del Sur. (Fuente: VietnamPlus)

Según Peter Kim, la nueva etapa de la inversión surcoreana ya no se limita a ampliar la capacidad de producción, sino que avanza hacia la manufactura avanzada y la I+D. Un ejemplo representativo es el Centro de I+D de Samsung en Hanoi, valorado en 220 millones de dólares, el mayor centro de investigación del grupo en el Sudeste Asiático, donde miles de ingenieros vietnamitas participan en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), software y dispositivos de nueva generación.

HSBC considera que la IED de alta calidad contribuirá a fortalecer la capacidad interna de la economía vietnamita, impulsar una mayor integración de las empresas nacionales en las cadenas mundiales de suministro y desarrollar recursos humanos altamente cualificados. Estas orientaciones se ajustan a los objetivos de la Resolución 10-NQ/TW de atraer inversiones con alto valor añadido, fomentar la transferencia tecnológica y captar a corporaciones multinacionales para establecer centros de I+D en Vietnam.

Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

Lee Young Jick, director del Centro de Cooperación Financiera Corea-ASEAN, afirmó que Vietnam se está consolidando como una base de producción clave dentro de la cadena mundial de suministro y avanza hacia sectores de alta tecnología como los semiconductores, los centros de datos para IA y la electrónica.

En su opinión, junto con el desarrollo de centros financieros y polos de innovación, la cooperación financiera entre Vietnam y Corea del Sur aportará un nuevo impulso al crecimiento sostenible y reforzará la posición de Vietnam en la cadena global de valor./.