Líder vietnamita aboga por cooperación a largo plazo con Australia en tecnología e innovación

Sídney (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, destacó la necesidad de que el país indochino y Australia construyan e implementen una estrategia de conexión a largo plazo en materia de ciencia, tecnología e innovación, considerándola un nuevo pilar de la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.

El máximo dirigente vietnamita hizo estas declaraciones al intervenir en un foro sobre ciencia, tecnología, innovación, inversión, educación y formación y desarrollo de recursos humanos entre Vietnam y Australia, celebrado en el marco de su actual visita de Estado al país oceánico.



El evento reunió a más de 500 representantes de organismos gubernamentales, universidades, centros de investigación, empresas y comunidades científicas de ambos países.



En el foro, el ministro vietnamita de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, propuso concentrar recursos en sectores estratégicos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la ciberseguridad, la tecnología cuántica, la biotecnología, las energías limpias y la tecnología marina.



Subrayó la necesidad de crear cadenas de cooperación que conecten la investigación con las necesidades del mercado, las pruebas y la comercialización.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visita la exposición sobre la cooperación bilateral. (Foto: VNA)

Llamó a desarrollar el Centro de Tecnología Estratégica como plataforma común y a conectar fondos de capital riesgo y fuentes de financiación tecnológica para facilitar el paso de las innovaciones del laboratorio al mercado.



También propuso intensificar la cooperación en economía digital y transformación digital, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, mediante proyectos concretos de aplicación de IA.



Por su parte, el ministro asistente de Inmigración y ministro asistente de Asuntos Exteriores y Comercio Australia, Matt Thistlethwaite, afirmó que los avances científicos y tecnológicos son fundamentales para el progreso de la humanidad, el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida. Destacó que Vietnam considera la ciencia, la tecnología y la innovación motores esenciales de su desarrollo económico.



El funcionario australiano valoró positivamente la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del PCV sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, y señaló que, en el marco de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia y de la Estrategia Económica de Australia para el Sudeste Asiático hasta 2040, ambos países buscan ampliar la cooperación y la inversión en investigación e innovación.



En su intervención, To Lam señaló que la iniciativa tiene un significado especial en un momento en que las relaciones entre Vietnam y Australia avanzan de manera sustantiva y efectiva, especialmente en ámbitos decisivos para la competitividad y la prosperidad de ambos países durante las próximas décadas.



Afirmó que para Vietnam, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y los recursos humanos de alta calidad ya no es una opción, sino una necesidad para alcanzar el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



El país ha identificado el conocimiento, la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y la integración internacional como importantes motores de crecimiento, señaló.



Las importantes decisiones recientemente adoptadas por el Comité Central del PCV reafirman la firme determinación de renovar el pensamiento sobre el desarrollo, perfeccionar las instituciones, construir una economía independiente y autosuficiente vinculada a una amplia integración internacional, promover con fuerza el sector privado y aprovechar eficazmente los recursos internacionales, especialmente las inversiones de alta calidad, las tecnologías avanzadas, los conocimientos de gestión moderna y los recursos humanos altamente cualificados, informó.



Vietnam, añadió, está pasando de atraer inversiones a promover la cooperación para el desarrollo conjunto, de recibir tecnología a crearla conjuntamente y de participar en las cadenas globales de valor a avanzar hacia segmentos de mayor valor añadido.



En este proceso, Australia es un socio de especial importancia, con fortalezas que complementan las de Vietnam. Por ello, To Lam propuso avanzar de la cooperación a la cocreación, de la transferencia tecnológica a la investigación y el desarrollo conjuntos, y de la conexión entre instituciones individuales a la vinculación de los dos ecosistemas de innovación.



El líder vietnamita pidió a ambos países elaborar e implementar una estrategia de conexión en ciencia, tecnología e innovación con una visión a largo plazo, ampliar los programas conjuntos de investigación y establecer redes de cooperación en ámbitos prioritarios como IA, semiconductores, tecnologías digitales, biotecnología, tecnología cuántica, energías limpias, minerales estratégicos y economía marina.



También propuso impulsar las inversiones bilaterales en sectores tecnológicos avanzados, crear centros de investigación y desarrollo (I+D) y laboratorios conjuntos, promover programas de incubación empresarial y proyectos de innovación comercializables, así como establecer mecanismos financieros para compartir los riesgos de investigación y fomentar la inversión conjunta.



Vietnam, afirmó, está dispuesto a promover inversiones australianas de alta calidad, especialmente en finanzas verdes, infraestructura digital, centros de datos y de innovación, además de reforzar el intercambio de experiencias en el desarrollo del Centro Financiero Internacional en Vietnam.



En materia de recursos humanos, ambos países ampliarán la cooperación en la formación de ingenieros, científicos, expertos tecnológicos y gestores de innovación, al tiempo que fomentarán el intercambio de estudiantes, investigadores y especialistas y fortalecerán la vinculación entre formación, investigación y necesidades empresariales.



To Lam expresó su confianza en que, con el compromiso de ambos Gobiernos y la participación activa de empresas, universidades, centros de investigación y científicos, Vietnam y Australia lograrán nuevos avances y convertirán su cooperación en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo de recursos humanos en un modelo para la región y el mundo.



Durante el foro, empresas de ambos países intercambiaron documentos de cooperación y anunciaron nuevas iniciativas. La empresa Vietjet Air firmó un acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Sídney Oeste para abrir, a partir de enero de 2027, una ruta aérea directa entre Ciudad Ho Chi Minh y esa terminal aérea, contribuyendo a impulsar la inversión, el comercio, el turismo y los intercambios entre los pueblos y a concretar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia./.