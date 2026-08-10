Política

Líder vietnamita aboga por cooperación a largo plazo con Australia en tecnología e innovación

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, destacó la necesidad de que el país indochino y Australia construyan e implementen una estrategia de conexión a largo plazo en materia de ciencia, tecnología e innovación, considerándola un nuevo pilar de la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y los delegados en el evento. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y los delegados en el evento. (Foto: VNA)

Sídney (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, destacó la necesidad de que el país indochino y Australia construyan e implementen una estrategia de conexión a largo plazo en materia de ciencia, tecnología e innovación, considerándola un nuevo pilar de la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.

El máximo dirigente vietnamita hizo estas declaraciones al intervenir en un foro sobre ciencia, tecnología, innovación, inversión, educación y formación y desarrollo de recursos humanos entre Vietnam y Australia, celebrado en el marco de su actual visita de Estado al país oceánico.

El evento reunió a más de 500 representantes de organismos gubernamentales, universidades, centros de investigación, empresas y comunidades científicas de ambos países.

En el foro, el ministro vietnamita de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, propuso concentrar recursos en sectores estratégicos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la ciberseguridad, la tecnología cuántica, la biotecnología, las energías limpias y la tecnología marina.

Subrayó la necesidad de crear cadenas de cooperación que conecten la investigación con las necesidades del mercado, las pruebas y la comercialización.

vnanet-uc2.jpg
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visita la exposición sobre la cooperación bilateral. (Foto: VNA)

Llamó a desarrollar el Centro de Tecnología Estratégica como plataforma común y a conectar fondos de capital riesgo y fuentes de financiación tecnológica para facilitar el paso de las innovaciones del laboratorio al mercado.

También propuso intensificar la cooperación en economía digital y transformación digital, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, mediante proyectos concretos de aplicación de IA.

Por su parte, el ministro asistente de Inmigración y ministro asistente de Asuntos Exteriores y Comercio Australia, Matt Thistlethwaite, afirmó que los avances científicos y tecnológicos son fundamentales para el progreso de la humanidad, el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida. Destacó que Vietnam considera la ciencia, la tecnología y la innovación motores esenciales de su desarrollo económico.

El funcionario australiano valoró positivamente la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del PCV sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, y señaló que, en el marco de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia y de la Estrategia Económica de Australia para el Sudeste Asiático hasta 2040, ambos países buscan ampliar la cooperación y la inversión en investigación e innovación.

En su intervención, To Lam señaló que la iniciativa tiene un significado especial en un momento en que las relaciones entre Vietnam y Australia avanzan de manera sustantiva y efectiva, especialmente en ámbitos decisivos para la competitividad y la prosperidad de ambos países durante las próximas décadas.

Afirmó que para Vietnam, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y los recursos humanos de alta calidad ya no es una opción, sino una necesidad para alcanzar el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.

El país ha identificado el conocimiento, la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y la integración internacional como importantes motores de crecimiento, señaló.

Las importantes decisiones recientemente adoptadas por el Comité Central del PCV reafirman la firme determinación de renovar el pensamiento sobre el desarrollo, perfeccionar las instituciones, construir una economía independiente y autosuficiente vinculada a una amplia integración internacional, promover con fuerza el sector privado y aprovechar eficazmente los recursos internacionales, especialmente las inversiones de alta calidad, las tecnologías avanzadas, los conocimientos de gestión moderna y los recursos humanos altamente cualificados, informó.

Vietnam, añadió, está pasando de atraer inversiones a promover la cooperación para el desarrollo conjunto, de recibir tecnología a crearla conjuntamente y de participar en las cadenas globales de valor a avanzar hacia segmentos de mayor valor añadido.

En este proceso, Australia es un socio de especial importancia, con fortalezas que complementan las de Vietnam. Por ello, To Lam propuso avanzar de la cooperación a la cocreación, de la transferencia tecnológica a la investigación y el desarrollo conjuntos, y de la conexión entre instituciones individuales a la vinculación de los dos ecosistemas de innovación.

El líder vietnamita pidió a ambos países elaborar e implementar una estrategia de conexión en ciencia, tecnología e innovación con una visión a largo plazo, ampliar los programas conjuntos de investigación y establecer redes de cooperación en ámbitos prioritarios como IA, semiconductores, tecnologías digitales, biotecnología, tecnología cuántica, energías limpias, minerales estratégicos y economía marina.

También propuso impulsar las inversiones bilaterales en sectores tecnológicos avanzados, crear centros de investigación y desarrollo (I+D) y laboratorios conjuntos, promover programas de incubación empresarial y proyectos de innovación comercializables, así como establecer mecanismos financieros para compartir los riesgos de investigación y fomentar la inversión conjunta.

Vietnam, afirmó, está dispuesto a promover inversiones australianas de alta calidad, especialmente en finanzas verdes, infraestructura digital, centros de datos y de innovación, además de reforzar el intercambio de experiencias en el desarrollo del Centro Financiero Internacional en Vietnam.

En materia de recursos humanos, ambos países ampliarán la cooperación en la formación de ingenieros, científicos, expertos tecnológicos y gestores de innovación, al tiempo que fomentarán el intercambio de estudiantes, investigadores y especialistas y fortalecerán la vinculación entre formación, investigación y necesidades empresariales.

To Lam expresó su confianza en que, con el compromiso de ambos Gobiernos y la participación activa de empresas, universidades, centros de investigación y científicos, Vietnam y Australia lograrán nuevos avances y convertirán su cooperación en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo de recursos humanos en un modelo para la región y el mundo.

Durante el foro, empresas de ambos países intercambiaron documentos de cooperación y anunciaron nuevas iniciativas. La empresa Vietjet Air firmó un acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Sídney Oeste para abrir, a partir de enero de 2027, una ruta aérea directa entre Ciudad Ho Chi Minh y esa terminal aérea, contribuyendo a impulsar la inversión, el comercio, el turismo y los intercambios entre los pueblos y a concretar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Vietnam Australia #To Lam Australia #cooperación Vietnam Australia #ciencia y tecnología #transformación digital
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

El profesor asociado y doctor Anatchai Rattakul, hijo del exministro de Relaciones Exteriores tailandés Bhichai Rattakul. (Foto: VNA)

Vietnam y Tailandia: 50 años de amistad

La sinceridad y los vínculos entre los pueblos han sido claves para fortalecer las relaciones Vietnam-Tailandia, establecidas en 1976 y encaminadas hacia una cooperación más estrecha.

Nguyen Thi Suu, diputada de la ciudad de Hue, interviene en una sesión de debate durante la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional vietnamita analiza reformas legales y laborales

De acuerdo con la agenda prevista de su primera reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura debatirá hoy la Ley de Conciliación de Base (modificada) y la de modificación y complementación de varios artículos de la Ley sobre trabajadores vietnamitas que prestan servicios en el extranjero bajo contrato.

En el encuentro entre la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS) y el Instituto Indio de Administración Pública (IIPA). (Fuente: VNA)

Vietnam e India refuerzan su cooperación en investigación y asesoramiento estratégico

En el marco de su visita de trabajo en la India los días 6 y 7 de agosto, una delegación de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS), encabezada por su vicepresidente, el profesor asociado y doctor Ta Minh Tuan, mantuvo reuniones con varios destacados institutos de investigación y organizaciones de asesoramiento estratégico anfitriones.

Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidente de la Asamblea Nacional de Laos. Foto: VNA

Comunicado especial

Vietnam declara dos días de duelo nacional, los días 10 y 11 de agosto, para rendir homenaje a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidente de la Asamblea Nacional de Laos.