Titular legislativo vietnamita rinde homenaje al presidente de Asamblea Nacional de Laos

Vientiane (VNA)- La delegación de alto nivel del Partido y el Estado de Vietnam, encabezada por Tran Thanh Man, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, acudió hoy a rendir homenaje y firmar el libro de condolencias por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Laos.

La delegación de alto nivel del Partido y el Estado de Vietnam, encabezada por Tran Thanh Man, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, acude a rendir homenaje y firmar el libro de condolencias por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Laos. (Fuente: VNA)

Al firmar el libro de condolencias, Thanh Man expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, subrayando que su partida constituye una gran pérdida para el Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Laos. Para Vietnam, supone también la pérdida de un gran amigo y un camarada leal, que realizó importantes contribuciones al fortalecimiento y desarrollo de las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre las dos naciones.



En nombre del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, el presidente de la Asamblea Nacional transmitió sus más profundas condolencias al Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Laos, así como a toda la familia del difunto presidente Xaysomphone Phomvihane.



La delegación de alto nivel del Partido y el Estado de Vietnam, encabezada por Tran Thanh Man, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, acude a rendir homenaje a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Laos. (Fuente: VNA)



Con esta ocasión, Thanh Man mantuvo un encuentro con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith.



El visitante transmitió respetuosamente los sinceros saludos y las profundas condolencias del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, así como de los altos dirigentes vietnamitas, al secretario general y presidente Thongloun Sisoulith, a los líderes de Laos y a la familia del Xaysomphone Phomvihane.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith. (Fuente: VNA)

Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos, el pueblo laosiano superará esta enorme pérdida y continuará cosechando nuevos logros en la construcción y el desarrollo nacional.



Por su parte, Thongloun Sisoulith, agradeció sinceramente al Partido y al Estado de Vietnam por haber enviado una delegación de alto nivel a Laos para asistir al homenaje al presidente Xaysomphone Phomvihane.



Según afirmó, esta decisión refleja los profundos sentimientos de camaradería y fraternidad, así como la solidaridad especial, firme y constante entre ambos pueblos.



Thongloun Sisoulith afirmó que las generaciones de dirigentes de Laos continuarán trabajando junto con sus homólogos del Partido y del Estado de Vietnam para preservar, consolidar y desarrollar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica, cimentadas por el Presidente Ho Chi Minh, los presidentes Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, y cultivadas por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países.



Al compartir el profundo dolor por la pérdida sufrida por el Partido, el Estado y el pueblo hermano de Laos, Thanh Man destacó que Xaysomphone Phomvihane no solo fue un alto dirigente del Partido Popular Revolucionario de Laos, que realizó importantes contribuciones a la causa revolucionaria y a la construcción y el desarrollo de Laos, sino que también desempeñó un papel importante en la consolidación y desarrollo de las relaciones bilaterales.



Ambas partes reafirmaron que, en cualquier circunstancia, los dos Partidos, los Estados y los pueblos de ambos países continuarán preservando y consolidando las relaciones de gran amistad y solidaridad especial entre Vietnam y Laos, y transmitiéndolas a las futuras generaciones.



Se comprometieron a seguir elevando la eficacia de la cooperación en todos los ámbitos, incluida la cooperación entre las dos Asambleas Nacionales, contribuyendo a consolidar unas relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos./.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh