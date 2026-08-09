Exportaciones agrícolas vietnamitas tienen un potencial sin explotar en Argelia

Hanoi (VNA)- Los productos agrícolas vietnamitas tienen un amplio margen para expandirse en Argelia, pero para aprovechar el mercado norteafricano, los exportadores deberán comprender mejor las regulaciones de importación, establecer alianzas directas y reforzar su presencia en el país, según un representante del Foro Argelino de Importación, Exportación, Comercio e Inversión (AFIETI).



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Argelia, Mohamed Nabil, asesor comercial de AFIETI, señaló que las empresas vietnamitas necesitan comprender mejor las regulaciones argelinas de importación y ajustar proactivamente sus estrategias para ampliar su cuota de mercado.



Las exportaciones agrícolas de Vietnam a Argelia han mantenido una tendencia ascendente en los últimos años, pero siguen concentradas en varios productos clave, mientras que muchos otros productos competitivos del país aún no han aprovechado plenamente su potencial en este mercado.



Entre los principales productos agrícolas vietnamitas exportados a Argelia figuran el café, los anacardos, la pimienta, el arroz, el coco desecado y algunos productos pesqueros. El café representa una gran parte del valor de las exportaciones y, en determinados momentos, ha llegado a suponer entre el 80% y el 85% del total de las exportaciones vietnamitas a Argelia.



La gama de productos exportados se ha ampliado gradualmente, lo que refleja una considerable demanda en Argelia de productos agrícolas tropicales. Sin embargo, las exportaciones siguen dependiendo en gran medida de varios productos clave y se ven afectadas por las políticas argelinas de gestión de las importaciones.



El arroz, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Vietnam, tuvo en el pasado una presencia significativa en Argelia, pero sus ventas han disminuido drásticamente en los últimos años y actualmente apenas está presente en el sistema minorista del país.



Argelia consume principalmente tres tipos de arroz: vaporizado, basmati y blanco. El arroz vaporizado y el arroz blanco están regulados por la Oficina Interprofesional de Cereales de Argelia (OAIC), y las normas y mecanismos de importación varían en función de los programas y pedidos. Por ello, los exportadores vietnamitas deben actualizar periódicamente los requisitos de importación y garantizar su cumplimiento antes de firmar contratos.



El arroz basmati, por su parte, representa un segmento prometedor debido a su demanda relativamente elevada en Argelia. Nabil señaló que identificar el segmento adecuado, las preferencias de los consumidores y los mecanismos de importación podría abrir oportunidades adicionales para los exportadores vietnamitas.



Más allá del arroz, Nabil afirmó que muchos otros productos agrícolas vietnamitas también tienen un considerable margen de crecimiento en Argelia. El café es un ejemplo destacado, ya que Argelia figura entre los mercados con un elevado consumo de este producto, aunque el café vietnamita todavía necesita una mayor promoción para mejorar el reconocimiento de su marca y ampliar su cuota de mercado.



Nabil citó el mercado argelino del té para destacar la importancia de una presencia comercial directa. Además de la calidad y el precio, el acceso a los importadores, las relaciones comerciales, la promoción y la creación de marcas son factores decisivos para convertir las ventajas productivas en una cuota de mercado real, explicó.



Vietnam también cuenta con fortalezas en especias como el anís estrellado, la canela y la pimienta, pero el acceso al mercado argelino y los vínculos directos con socios locales siguen siendo limitados. En este sentido, una mayor cooperación a nivel gubernamental podría facilitar el comercio bilateral y permitir que las empresas de ambos países aprovechen mejor el potencial aún sin explotar.



Nabil señaló que las empresas vietnamitas podrían trabajar con distribuidores y socios técnicos locales, o establecer oficinas de representación o empresas en Argelia. Una mayor presencia local les permitiría comprender mejor la demanda y las regulaciones del mercado, crear redes de distribución y responder con mayor rapidez a los cambios en las políticas de importación.



También propuso un modelo empresarial “triangular”, mediante el cual las empresas vietnamitas podrían adquirir materias primas de Argelia y vender allí sus productos o utilizar el país como puerta de entrada a otros mercados. Este enfoque permitiría pasar de simples actividades de importación y exportación a una cooperación en materia de producción y una mayor generación de valor.



Nabil recomendó a las empresas vietnamitas intensificar la promoción comercial directa, enviar periódicamente representantes a Argelia para buscar socios y estudiar el mercado, en lugar de depender principalmente de operaciones de exportación realizadas a distancia.



Según Nabil, las oportunidades para las exportaciones agrícolas vietnamitas siguen siendo considerables, pero la expansión comercial dependerá no solo de la capacidad productiva y los precios, sino también de la adaptación a las regulaciones de importación, el desarrollo de alianzas locales y el fortalecimiento de la presencia en el mercado.



Vietnam debería mantener sus fortalezas en café, anacardos y pimienta, al tiempo que explora oportunidades para el arroz, el té, las especias, los productos de coco y los alimentos procesados, con el fin de diversificar sus exportaciones y aprovechar mejor el mercado argelino./.

VNA