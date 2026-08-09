Vietnam se convierte en un destino cada vez más elegido por turistas indios

Nueva Delhi (VNA) - Vietnam se está consolidando como uno de los destinos cada vez más elegidos por los turistas indios y comienza a competir con destinos tradicionales como Tailandia y Bali (Indonesia).



Según el portal especializado en viajes The Traveler, esta tendencia responde a diversos factores, desde las políticas de visado y la conectividad aérea hasta los costos de viaje y las experiencias culturales.



Una política de visado más favorable constituye una de las principales ventajas de Vietnam. Desde agosto de 2023, el país amplió la aplicación del visado electrónico a ciudadanos de todos los países y territorios, incluida la India, con una estancia de hasta 90 días y entradas múltiples. Esta política facilita que los turistas indios planifiquen viajes de larga duración o combinen vacaciones con actividades laborales, mientras que las estancias en Tailandia e Indonesia suelen ser más cortas.



La creciente comodidad de las conexiones aéreas también contribuye al aumento del número de visitantes. En los últimos años se han abierto numerosas rutas directas entre las principales ciudades de la India y Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, lo que reduce los tiempos de viaje y ofrece tarifas más competitivas. Gracias a ello, Vietnam aparece cada vez con mayor frecuencia entre las opciones de los turistas indios que buscan destinos en Asia.



Los precios razonables y la diversidad de experiencias constituyen otro factor importante. Frente a numerosos destinos turísticos conocidos de la región, los precios de los hoteles, la gastronomía y el transporte en Vietnam siguen siendo competitivos.



Además de playas famosas como las de Da Nang y Nha Trang, los visitantes pueden combinar la exploración de Hanoi, Hue y Hoi An con la visita a sitios de patrimonio cultural en un mismo itinerario, lo que ofrece una experiencia más variada que unas vacaciones centradas en el turismo de playa.



Asimismo, el atractivo de la cultura y la gastronomía vietnamitas es cada vez más evidente. Los recorridos gastronómicos por las calles, la cultura del café, el patrimonio histórico y la imagen de Vietnam difundida en las redes sociales han generado un creciente interés entre los jóvenes y quienes realizan su primer viaje internacional.



Las agencias de viajes indias también han comenzado a diseñar más paquetes adaptados a las preferencias de estos turistas, incluidos menús vegetarianos, recorridos por sitios patrimoniales y experiencias culturales locales.



Según expertos del sector turístico, aunque Tailandia y Bali siguen siendo destinos populares entre los indios, Vietnam está pasando de ser una “alternativa” a convertirse en uno de los principales destinos gracias a la combinación de una política de visados más abierta, una red aérea en expansión, costos competitivos y experiencias novedosas.



Las estadísticas muestran que el número de turistas indios que visitaron Vietnam aumentó de unos 138 mil en 2022 a más de 500 mil en 2024, convirtiendo a India en uno de los mercados emisores de mayor crecimiento para el turismo vietnamita./.

VNA