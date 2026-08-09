Hanoi avanza hacia turismo inteligente y sostenible

Hanoi (VNA)- La transformación digital está transformando de manera integral el sector turístico, ya que numerosos destinos, museos y establecimientos de alojamiento incorporan sistemas de audioguías automáticas, boletos electrónicos, realidad virtual, mapas digitales y robots de recepción para mejorar la experiencia de los visitantes y la eficiencia de la gestión.

En Hanoi, diversas instituciones se sitúan a la vanguardia del desarrollo del turismo inteligente. El Museo de Bellas Artes de Vietnam ha puesto en funcionamiento un robot de recepción capaz de ofrecer información sobre las piezas expuestas, recomendar itinerarios de visita y comunicarse en múltiples idiomas.

Según los expertos, estos robots no sustituyen al personal humano, sino que complementan su labor al asumir tareas repetitivas y facilitar la atención a turistas que hablan idiomas poco habituales.

Asimismo, productos turísticos como los recorridos nocturnos "Descifrando la Ciudadela Imperial de Thang Long" y "La esencia de la tradición académica" en el sitio histórico del Templo de la Literatura emplean tecnología de proyección 3D Mapping, mientras que destinos como el Casco Antiguo de Hanoi, la aldea antigua de Bat Trang y el templo de Phu Dong ya ofrecen experiencias de realidad virtual y mapas digitales. Las plataformas en línea también permiten reservar alojamiento, solicitar transporte, pedir comida y realizar pagos sin efectivo de forma sencilla.

Los turistas extranjeros utilizan dispositivos de realidad virtual para explorar espacios de patrimonio cultural durante las visitas nocturnas. (Fuente: VNA)

Según el Centro de Información y Promoción Turística de Hanoi, la capital aspira a completar su plataforma digital para 2030 y convertir el turismo en uno de los pilares de la economía creativa.

No obstante, las aplicaciones disponibles siguen concentrándose principalmente en la promoción, la reserva de servicios y la mejora de la experiencia del visitante, mientras que las soluciones destinadas a la gestión, la previsión y la coordinación turística aún son limitadas.

En otros países, numerosas plataformas ya permiten analizar los flujos de visitantes, gestionar el tráfico, medir el gasto turístico, evaluar la eficacia de las campañas de comunicación y alertar sobre situaciones de saturación en los destinos.

La tecnología digital es el elemento central de la visita guiada "La esencia de la filosofía" en el Templo de la Literatura. (Fuente: nhandan.vn)

Otro desafío importante es la fragmentación de los datos. Los turistas suelen verse obligados a instalar múltiples aplicaciones para obtener información y acceder a distintos servicios. A su vez, muchas empresas del sector dependen de plataformas internacionales, ya que Vietnam todavía no dispone de aplicaciones digitales propias con suficiente capacidad competitiva.

Los especialistas consideran que Hanoi debe crear un Centro de Datos Turísticos para estandarizar la información sobre destinos, empresas y comportamiento de los visitantes, además de desarrollar un ecosistema digital unificado e incorporar la inteligencia artificial (IA) para prever los flujos turísticos, analizar mercados, ofrecer chatbots multilingües y automatizar las actividades de promoción.

Según el Departamento de Turismo de Hanoi, la ciudad continuará perfeccionando la base de datos turística compartida, acelerará la digitalización de destinos, sitios patrimoniales, aldeas artesanales y productos emblemáticos, reforzará la promoción en plataformas digitales y fomentará la cooperación entre las autoridades, las empresas tecnológicas y el sector turístico para construir un ecosistema de turismo inteligente integrado, consolidando así la imagen de Hanoi como un destino "Seguro - Amigable - De calidad - Atractivo - Inteligente"./.