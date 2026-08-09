Vietnam promueve las artes marciales de Binh Dinh ante la UNESCO

Gia Lai, Vietnam, 9 ago (VNA) - Con el propósito de preservar y difundir el valor de la “tierra de artes marciales”, la provincia vietnamita de Gia Lai está ultimando el expediente para proponer a la UNESCO la inscripción de las artes marciales tradicionales de Binh Dinh en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Paralelamente, las autoridades locales han puesto en marcha diversas medidas encaminadas a garantizar la conservación y el desarrollo sostenible de este patrimonio.

La vicepresidenta del Comité Popular Provincial de Gia Lai, Nguyen Thi Thanh Lich, afirmó que las artes marciales tradicionales de Binh Dinh ocupan un lugar especial dentro de esa práctica de Vietnam. Numerosas formas y técnicas emblemáticas de las artes marciales vietnamitas tienen su origen en la antigua provincia de Binh Dinh, lo que les confiere un destacado valor histórico, cultural y artístico y las convierte en una contribución significativa al patrimonio cultural del país.

La provincia de Gia Lai está ultimando el expediente para proponer a la UNESCO la inscripción de las artes marciales tradicionales de Binh Dinh en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Fuente: VietnamPlus)

Según Thanh Lich, el expediente de candidatura ha sido elaborado cuidadosamente con sólidos fundamentos científicos y prácticos. Una vez completado conforme a los requisitos de la UNESCO, Vietnam prevé defender la candidatura durante la reunión del Comité Intergubernamental de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebrará en China a finales de 2026.​

La elaboración del expediente no solo busca obtener el reconocimiento internacional, sino también promover un mayor conocimiento del valor de estas artes marciales y reforzar su preservación dentro de la comunidad.​

Gia Lai ha aprobado un plan para la conservación y promoción de las artes marciales tradicionales durante el período 2026-2030, en el que identifica a los maestros, practicantes y escuelas de artes marciales como los principales depositarios del patrimonio.​

Asimismo, prevé políticas de apoyo para mantener la actividad de las escuelas, fomentar la enseñanza, formar nuevas generaciones y preservar las formas tradicionales.

Las artes marciales de Binh Dinh. (Fuente: baovanhoa.vn)

La provincia también impulsa el desarrollo de las artes marciales tradicionales de Binh Dinh como un movimiento cultural comunitario e incorpora sus contenidos al programa educativo local, con el objetivo de que los estudiantes fortalezcan su condición física y conozcan mejor la historia de la región de Tay Son, la tradición marcial y la identidad cultural de su tierra.​

Las autoridades consideran que, si la UNESCO aprueba la candidatura, las artes marciales tradicionales de Binh Dinh contarán con mayores oportunidades de promoción internacional, impulsarán el desarrollo de la cultura, el turismo y el deporte, y contribuirán a consolidar el prestigio de la región conocida como la “tierra de las artes marciales y de la cultura”. Más importante aún, ello permitirá fortalecer una estrategia a largo plazo para preservar y transmitir este legado a las futuras generaciones.​

Como parte de las acciones para reforzar el expediente y difundir este patrimonio, el Comité Popular Provincial de Gia Lai organizó el IX Festival Internacional de Artes Marciales Tradicionales de Vietnam – Gia Lai 2026, bajo el lema "Las artes marciales tradicionales de Vietnam: el esplendor de una esencia", del 2 al 5 de agosto en el barrio de Quy Nhon y otras localidades cercanas. El evento reunió a 16 delegaciones internacionales procedentes de nueve países, así como a 43 delegaciones nacionales y 11 clubes locales./.