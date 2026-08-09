Museo de Dak Lak: Símbolo de unidad de grupos étnicos de la Altiplanicie Occidental

Inspirado en la arquitectura tradicional de las casas alargadas del pueblo Ede, el Museo de Dak Lak se construyó en los terrenos de la antigua Villa Bao Dai y se erige como un destacado referente cultural de la Altiplanicie Occidental. Más allá de albergar miles de objetos relacionados con la historia, la cultura y la biodiversidad, el museo sirve como punto de encuentro para los valores singulares de las más de 40 comunidades étnicas que residen en Dak Lak.