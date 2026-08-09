Museo de Dak Lak: Símbolo de unidad de grupos étnicos de la Altiplanicie Occidental

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Panorámica desde arriba del Museo de Dak Lak. Foto: VNA
Panorámica desde arriba del Museo de Dak Lak. Foto: VNA
Espacio de exposición que muestra a los grupos étnicos de Dak Lak y la Altiplanicie Occidental dentro del museo. Foto: VNA
Espacio de exposición que muestra a los grupos étnicos de Dak Lak y la Altiplanicie Occidental dentro del museo. Foto: VNA
Espacio de exposición que muestra a los grupos étnicos de Dak Lak y la Altiplanicie Occidental dentro del museo. Foto: VNA
Espacio de exposición que muestra a los grupos étnicos de Dak Lak y la Altiplanicie Occidental dentro del museo. Foto: VNA
Se han descubierto trece tambores de bronce en Dak Lak, la cifra más alta entre las provincias de la Altiplanicie Occidental. Estos tambores, que datan de hace entre dos mil y dos mil 500 años, pertenecieron a los antiguos pueblos vietnamitas. Foto: VNA
Se han descubierto trece tambores de bronce en Dak Lak, la cifra más alta entre las provincias de la Altiplanicie Occidental. Estos tambores, que datan de hace entre dos mil y dos mil 500 años, pertenecieron a los antiguos pueblos vietnamitas. Foto: VNA
Los visitantes pueden probarse trajes tradicionales y experimentar los espacios habitacionales típicos de los grupos étnicos de la Altiplanicie Occidental en el Museo de Dak Lak. Foto: VNA
Los visitantes pueden probarse trajes tradicionales y experimentar los espacios habitacionales típicos de los grupos étnicos de la Altiplanicie Occidental en el Museo de Dak Lak. Foto: VNA
Maqueta de una silla de montar para elefantes y herramientas de caza de elefantes utilizadas por el pueblo Ede. Foto: VNA
Maqueta de una silla de montar para elefantes y herramientas de caza de elefantes utilizadas por el pueblo Ede. Foto: VNA
Vasijas tradicionales para vino utilizadas por los grupos étnicos de la Altiplanicie Occidental. Foto: VNA
Vasijas tradicionales para vino utilizadas por los grupos étnicos de la Altiplanicie Occidental. Foto: VNA
Inspirado en el estilo arquitectónico de las casas alargadas del pueblo Ede, el Museo de Dak Lak encarna la rica cultura de la Altiplanicie Occidental y refleja la armonía cultural y la solidaridad entre los grupos étnicos de la región. Foto: VNA
Inspirado en el estilo arquitectónico de las casas alargadas del pueblo Ede, el Museo de Dak Lak encarna la rica cultura de la Altiplanicie Occidental y refleja la armonía cultural y la solidaridad entre los grupos étnicos de la región. Foto: VNA
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Museo de Dak Lak: Símbolo de unidad de grupos étnicos de la Altiplanicie Occidental

Inspirado en la arquitectura tradicional de las casas alargadas del pueblo Ede, el Museo de Dak Lak se construyó en los terrenos de la antigua Villa Bao Dai y se erige como un destacado referente cultural de la Altiplanicie Occidental. Más allá de albergar miles de objetos relacionados con la historia, la cultura y la biodiversidad, el museo sirve como punto de encuentro para los valores singulares de las más de 40 comunidades étnicas que residen en Dak Lak.

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#Museo de Dak Lak #pueblo Ede

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