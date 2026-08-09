Película vietnamita se proyectará en Festival de Cine de ASEAN 2026 en Hong Kong (China)

Hong Kong, China (VNA) – La cuarta edición del Festival de Cine de la ASEAN (AFF) se celebrará en Hong Kong (China) a partir del 20 de agosto, con la participación de Vietnam a través de la película «The Sound of Crossing the Sea» (El sonido de cruzar el mar).



Se espera que la cinta contribuya a acercar la identidad cultural y artística de Vietnam al público internacional y a la comunidad de la ASEAN en Hong Kong.



El festival de este año presentará más de 30 películas de los 11 Estados miembros de la ASEAN, incluido Timor-Leste, que participará por primera vez en el evento.



El programa también ampliará los intercambios culturales con la proyección de películas de Hong Kong, China continental, Australia, Pakistán y Rusia. Las sesiones serán gratuitas y estarán abiertas al público en diferentes salas y espacios de Hong Kong.



El festival se inaugurará con la película filipina «Song of the Fireflies» (Canción de las luciérnagas).



Entre las obras destacadas de otros países de la ASEAN figuran «SuckSeed», de Tailandia, una comedia de iniciación centrada en una banda de rock adolescente, y «881», de Singapur, un nostálgico drama musical que rinde homenaje a la tradición escénica del getai, además de producciones de Malasia, Myanmar, Brunéi, Indonesia, Camboya y Laos. Por su parte, Timor-Leste presentará una colección de cortometrajes dedicados al patrimonio musical inmaterial del país.



Al referirse al evento, Daryl Ng, presidente de la Fundación Hong Kong-ASEAN, afirmó que el cine y la música son lenguajes universales capaces de unir a las personas más allá de las diferencias culturales y generacionales.



Los organizadores esperan que el festival no solo brinde al público experiencias artísticas enriquecedoras, sino que también contribuya a que los habitantes de Hong Kong conozcan mejor la diversidad cultural y la creatividad de los países de la ASEAN, añadió. /.

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