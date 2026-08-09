Más de 40 iniciativas juveniles se presentan en Hanoi

Hanoi (VNA)- El Grupo de Trabajo sobre Juventud de las Naciones Unidas (ONU) en Vietnam organizó hoy aquí el Día Internacional de la Juventud 2026, bajo el lema “Diversos contextos, una aspiración común”.



El evento reunió a 44 grupos juveniles, empresas sociales, instituciones educativas y programas apoyados por ONU, que presentaron iniciativas y soluciones creadas y lideradas por jóvenes.



El Día Internacional de la Juventud se celebra anualmente el 12 de agosto para reconocer la contribución de los jóvenes al progreso social y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



El lema de 2026 refleja las diferencias en las condiciones de vida, las oportunidades y los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes en distintas comunidades, al tiempo que destaca aspiraciones comunes relacionadas con el aprendizaje, el empleo, la participación, la dignidad y un futuro sostenible.



La coordinadora residente de ONU en Vietnam, Pauline Tamesis. (Fuente: VNA)

En su intervención en el evento, la coordinadora residente de ONU en Vietnam, Pauline Tamesis, afirmó que los jóvenes no esperan el futuro, sino que ya lo están construyendo directamente desde hoy.



Las iniciativas presentadas demuestran que existen soluciones prácticas que los propios jóvenes están diseñando y poniendo en marcha, señaló, y agregó que ONU se compromete a acompañarlos y a promover un futuro inclusivo, justo y sostenible.



En Vietnam, los jóvenes representan alrededor del 21% de la población y contribuyen activamente en ámbitos como la educación, la salud, el clima, la tecnología, el emprendimiento, la cultura y el desarrollo comunitario.



Las iniciativas presentadas este año se centran en cuestiones prácticas, como el desarrollo del empleo verde, el emprendimiento social y los medios de vida vinculados a la artesanía, los productos agrícolas locales y el turismo comunitario.



Algunos modelos aplican tecnologías digitales e inteligencia artificial para ampliar las oportunidades de aprendizaje, orientación profesional y acceso a la historia y el patrimonio.



El clima y el medio ambiente también constituyen ámbitos destacados, con actividades de reciclaje, clasificación de residuos, desarrollo de espacios verdes urbanos, adaptación al cambio climático y comunicación ambiental impulsadas por niños y jóvenes.



El evento presentó asimismo modelos destinados a apoyar a grupos con menores oportunidades de acceso al mercado y espacios públicos, como productos reciclados elaborados junto con jóvenes con discapacidad intelectual y personas con autismo, programas de formación profesional y creación de empleo para personas con discapacidad, así como iniciativas de jóvenes de zonas montañosas para preservar oficios tradicionales y generar medios de vida locales./.