Cultura-Deporte

Prensa surcoreana elogia a la selección vietnamita por su racha de 22 partidos invicta

La prensa surcoreana destaca la racha invicta de 22 partidos de Vietnam tras avanzar a semifinales de la Copa de Fútbol de ASEAN 2026.

El fútbolista Nguyen Xuan Son (Foto: VNA)
El fútbolista Nguyen Xuan Son (Foto: VNA)

Seúl (VNA)- La selección de Vietnam, dirigida por el entrenador Kim Sang Sik, está recibiendo altas valoraciones de la prensa surcoreana después de ampliar a 22 partidos su racha invicta, lo que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa de Fútbol de ASEAN 2026.

La prensa surcoreana, incluida la agencia de noticias Yonhap, informó el 9 de agosto de que, en la última jornada del Grupo A, disputada el 7 de agosto en el Estadio Nacional de My Dinh, en Hanoi, Vietnam derrotó a Camboya por 3-1.

Este resultado permitió a Vietnam terminar en el primer puesto del Grupo A con 10 puntos, tras sumar tres victorias y un empate, por delante de Singapur, que obtuvo 8 puntos.

Cabe destacar que la victoria sobre Camboya permitió a la selección vietnamita ampliar a 22 partidos su racha invicta en encuentros internacionales, con 19 victorias y 3 empates.

Este registro consolida aún más el récord de partidos consecutivos sin perder de Vietnam, superando ampliamente la anterior marca de 18 encuentros.

Según los medios surcoreanos, la selección vietnamita bajo la dirección de Kim Sang Sik demuestra el progreso y el creciente poder competitivo en el Sudeste Asiático. Vietnam también es considerado uno de los principales candidatos al título de la Copa de Fútbol de ASEAN 2026.

La selección vietnamita es actualmente la campeona defensora, después de conquistar el título en 2024, y aspira a revalidar la corona y lograr su cuarto campeonato en la historia del torneo.

En semifinales, Vietnam se enfrentará a Malasia. El equipo malasio avanzó a la siguiente ronda tras derrotar por 1-0 a Filipinas como local el 8 de agosto, con lo que sumó 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota, y terminó segundo del Grupo B, por detrás de Tailandia.

Según el formato de la competición, tanto las semifinales como la final se disputan a doble partido. Vietnam jugará como visitante ante Malasia en el partido de ida el 16 de agosto, antes de recibir a su rival en la vuelta el 19 de agosto. Si supera a Malasia, Vietnam se enfrentará al ganador de la otra semifinal, entre Tailandia y Singapur, por el título de la Copa de Fútbol de ASEAN 2026./.

VNA
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