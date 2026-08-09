Vietnam debería priorizar la fabricación y el empaquetado de chips semiconductores, según experto japonés

Hanoi (VNA) - En un contexto en que los países están reforzando las capacidades en la industria de semiconductores para satisfacer la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial (IA), Vietnam debe seleccionar las fases en las que pueda desarrollar ventajas competitivas dentro de la cadena de valor y, en una primera fase, centrarse en la fabricación y el empaquetado de chips.



Así lo afirmó Tsuda Kenji, editor en jefe de News & Chips y periodista especializado en tecnología con años de seguimiento de la industria de semiconductores de Japón y del mundo, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio sobre la estrategia japonesa en materia de semiconductores y las recomendaciones para Vietnam.



Según Tsuda Kenji, la industria de semiconductores comprende numerosas etapas, desde el diseño y la fabricación hasta el empaquetado y las pruebas. Dadas las condiciones actuales, Vietnam debería concentrarse inicialmente en los ámbitos en los que tenga posibilidades de desarrollar ventajas competitivas, especialmente la fabricación y el empaquetado de chips.



El experto también recomendó a Vietnam fomentar el desarrollo de empresas nacionales de fabricación de equipos y materiales para la industria de semiconductores. Esto sentaría las bases para construir gradualmente un ecosistema nacional de semiconductores, en lugar de limitarse a participar en determinadas etapas de la cadena.



Tsuda señaló que Vietnam cuenta con condiciones favorables para desarrollar la fabricación de semiconductores, entre ellas un entorno industrial con altos requisitos de limpieza. A su juicio, este factor es compatible con las características de la industria de semiconductores, que exige procesos de producción rigurosos y un entorno sometido a estrictos controles.



Al referirse a la experiencia de Japón, Tsuda explicó que el país está impulsando el desarrollo de tecnologías avanzadas de semiconductores para reducir la brecha con los países y empresas líderes. El Gobierno japonés ha incrementado significativamente su apoyo al sector, al tiempo que ha atraído inversiones de la empresa taiwanesa TSMC y ha creado Rapidus, una compañía nacional dedicada al desarrollo de chips de próxima generación.



Según el experto, Japón centra actualmente gran parte de sus esfuerzos en fortalecer la capacidad de fabricación y cuenta con fortalezas tradicionales en materiales y equipos para semiconductores, pero todavía presenta limitaciones en el diseño de chips. Asimismo, el país afronta una grave escasez de ingenieros tanto en diseño como en fabricación, así como de profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos y empresariales para captar clientes.



Tsuda consideró que una lección importante para Japón es la necesidad de prestar atención a toda la cadena de valor de los semiconductores, especialmente al diseño de chips, la formación de recursos humanos y el desarrollo de mercados de salida. Para hacer frente a la escasez de personal, Japón está reforzando la formación de ingenieros en universidades y centros de educación técnica.



En cuanto a Vietnam, el experto japonés recomendó elaborar una hoja de ruta de desarrollo gradual, tomando la fabricación y el empaquetado como ejes centrales y desarrollando paralelamente las capacidades nacionales en diseño, pruebas, materiales y equipos para semiconductores. Esta orientación permitiría a Vietnam mejorar su posición en la cadena mundial de suministro de semiconductores./.

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