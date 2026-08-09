Cie-Tec

Vietnam debería priorizar la fabricación y el empaquetado de chips semiconductores, según experto japonés

Un experto japonés recomienda a Vietnam priorizar la fabricación y el empaquetado de chips y desarrollar gradualmente un ecosistema nacional de semiconductores.

Productos inteligentes, chips y semiconductores se exhibieron en la ceremonia de inauguración del Centro Nacional de Apoyo a la Producción de Chips Semiconductores el 26 de junio de 2026. (Foto: VNA)
Productos inteligentes, chips y semiconductores se exhibieron en la ceremonia de inauguración del Centro Nacional de Apoyo a la Producción de Chips Semiconductores el 26 de junio de 2026. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - En un contexto en que los países están reforzando las capacidades en la industria de semiconductores para satisfacer la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial (IA), Vietnam debe seleccionar las fases en las que pueda desarrollar ventajas competitivas dentro de la cadena de valor y, en una primera fase, centrarse en la fabricación y el empaquetado de chips.

Así lo afirmó Tsuda Kenji, editor en jefe de News & Chips y periodista especializado en tecnología con años de seguimiento de la industria de semiconductores de Japón y del mundo, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio sobre la estrategia japonesa en materia de semiconductores y las recomendaciones para Vietnam.

Según Tsuda Kenji, la industria de semiconductores comprende numerosas etapas, desde el diseño y la fabricación hasta el empaquetado y las pruebas. Dadas las condiciones actuales, Vietnam debería concentrarse inicialmente en los ámbitos en los que tenga posibilidades de desarrollar ventajas competitivas, especialmente la fabricación y el empaquetado de chips.

El experto también recomendó a Vietnam fomentar el desarrollo de empresas nacionales de fabricación de equipos y materiales para la industria de semiconductores. Esto sentaría las bases para construir gradualmente un ecosistema nacional de semiconductores, en lugar de limitarse a participar en determinadas etapas de la cadena.

Tsuda señaló que Vietnam cuenta con condiciones favorables para desarrollar la fabricación de semiconductores, entre ellas un entorno industrial con altos requisitos de limpieza. A su juicio, este factor es compatible con las características de la industria de semiconductores, que exige procesos de producción rigurosos y un entorno sometido a estrictos controles.

Al referirse a la experiencia de Japón, Tsuda explicó que el país está impulsando el desarrollo de tecnologías avanzadas de semiconductores para reducir la brecha con los países y empresas líderes. El Gobierno japonés ha incrementado significativamente su apoyo al sector, al tiempo que ha atraído inversiones de la empresa taiwanesa TSMC y ha creado Rapidus, una compañía nacional dedicada al desarrollo de chips de próxima generación.

Según el experto, Japón centra actualmente gran parte de sus esfuerzos en fortalecer la capacidad de fabricación y cuenta con fortalezas tradicionales en materiales y equipos para semiconductores, pero todavía presenta limitaciones en el diseño de chips. Asimismo, el país afronta una grave escasez de ingenieros tanto en diseño como en fabricación, así como de profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos y empresariales para captar clientes.

Tsuda consideró que una lección importante para Japón es la necesidad de prestar atención a toda la cadena de valor de los semiconductores, especialmente al diseño de chips, la formación de recursos humanos y el desarrollo de mercados de salida. Para hacer frente a la escasez de personal, Japón está reforzando la formación de ingenieros en universidades y centros de educación técnica.

En cuanto a Vietnam, el experto japonés recomendó elaborar una hoja de ruta de desarrollo gradual, tomando la fabricación y el empaquetado como ejes centrales y desarrollando paralelamente las capacidades nacionales en diseño, pruebas, materiales y equipos para semiconductores. Esta orientación permitiría a Vietnam mejorar su posición en la cadena mundial de suministro de semiconductores./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #semiconductores en Vietnam #fabricación de chips #empaquetado de chips #industria de semiconductores #Japón #TSMC #Rapidus
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Trabajo creativo, prioridad para Vietnam

El máximo dirigente vietnamita instó a convertir el trabajo creativo en el principal motor del desarrollo, acelerando la innovación, la transformación digital y la aplicación práctica de la ciencia y la tecnología.

En la inauguración. (Fuente: VNA)

Provincia vietnamita de Gia Lai lanza el Año Cuántico 2026

El Comité Popular de la provincia de Gia Lai, el Centro Nacional de Innovación (NIC) y la Red de Tecnología Cuántica de Vietnam (VNQuantum) lanzaron oficialmente el Año Cuántico 2026, dando inicio a un programa destinado a apoyar la aspiración de esta localidad central de convertirse en un centro de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.