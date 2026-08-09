Vietnam entre destinos más atractivos para principales empresas estadounidenses de semiconductores

Washington (VNA) - Vietnam constituye uno de los destinos más atractivos para las principales empresas estadounidenses de semiconductores, gracias a sus costos laborales competitivos, entorno político estable, ubicación geográfica favorable y amplia red de acuerdos de libre comercio.



Así lo afirmó el doctor Tran Doan Huan, investigador sénior del Instituto Tecnológico de Georgia, en Atlanta, y jefe de investigación e innovación de Matmerize Inc., con sede en la misma ciudad.



Durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias, el doctor Tran Doan Huan planteó muchas razones por las que Estados Unidos eligió a Vietnam como uno de los países participantes en el programa Seguridad e Innovación Tecnológica Internacional (International Technology Security and Innovation - ITSI), en el marco de la Ley CHIPS.

La planta de ensamblaje y prueba de chips de Intel en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)





Primero, Vietnam posee una base industrial de semiconductores y electrónica relativamente sólida antes de la puesta en marcha del programa ITSI en 2023. Durante más de una década, el país ha atraído a numerosas empresas estadounidenses líder del sector, entre ellas Intel Products Vietnam alberga una de las mayores instalaciones de ensamblaje y pruebas de Intel a nivel mundial. Empresas de diseño de circuitos integrados como Synopsys, Cadence, Marvell y Qualcomm han establecido centros de ingeniería e investigación en Vietnam. Estos factores demuestran que Vietnam cuenta con las bases necesarias para ampliar, a largo plazo, su participación hacia segmentos de mayor valor agregado de la cadena de valor de los semiconductores.



Segundo, la elección de Vietnam está en línea con el objetivo de Estados Unidos de diversificar y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro de semiconductores. En este contexto, Vietnam se perfila como un destino adecuado para desarrollar actividades de ensamblaje, pruebas, empaquetado y diseño de circuitos integrados, contribuyendo a reducir la concentración de las cadenas de suministro mundiales.



Tercero, Vietnam cuenta con un ecosistema de producción electrónica creado por grupos como Samsung, Foxconn, LG y otras empresas, lo que ha sentado una base importante para el desarrollo del sector de los semiconductores. Por ello, el apoyo de Estados Unidos a Vietnam a través del ITSI también refuerza la tendencia de reconfiguración de las cadenas de suministro impulsada por el sector privado.



Los recursos humanos constituyen asimismo una fortaleza de Vietnam. Cada año, el país forma a decenas de miles de ingenieros en los campos de la electrónica, las tecnologías de la información y la ingeniería. Aunque el número de ingenieros especializados en semiconductores sigue siendo limitado, Vietnam cuenta con ventajas en materia de formación matemática, capacidades de software, una fuerza laboral joven y costos laborales competitivos. Por ello, uno de los contenidos más importantes del ITSI en Vietnam consiste en apoyar la formación de ingenieros, elaborar programas de enseñanza, desarrollar laboratorios y fortalecer la cooperación entre universidades y empresas.



Además de los factores económicos, la geopolítica también desempeña un papel importante. Vietnam ocupa una posición geográfica estratégica y mantiene una política exterior independiente y equilibrada. En el contexto de la competencia tecnológica, Estados Unidos busca ampliar la cooperación con países capaces de contribuir a la estabilidad de la región del Indo-Pacífico y la construcción de cadenas de suministro tecnológico más seguras. La elevación de las relaciones Vietnam-Estados Unidos al nivel de asociación estratégica integral en 2023 demuestra la importancia de Vietnam en la estrategia regional de Estados Unidos, dentro de la cual la cooperación en materia de semiconductores constituye uno de los ámbitos prioritarios.



Otro factor importante es el firme compromiso del Gobierno vietnamita con el desarrollo de la industria de los semiconductores. El ITSI está diseñado para apoyar a países que demuestren una clara voluntad política y estén dispuestos a mejorar su entorno de inversión y sus capacidades tecnológicas. Vietnam cumple satisfactoriamente estos criterios, creando condiciones para que los programas de apoyo de Estados Unidos generen resultados duraderos.



En resumen, la decisión de Estados Unidos de seleccionar a Vietnam para participar en el programa ITSI refleja una estrategia de cooperación a largo plazo basada en los intereses complementarios de ambos países. Para Estados Unidos, Vietnam es un socio con potencial para diversificar las cadenas de suministro de semiconductores, reducir los riesgos geopolíticos y ampliar la red de países tecnológicos confiables. Para Vietnam, el ITSI abre oportunidades de acceso a recursos, conocimientos, tecnologías y redes de empresas líderes a nivel mundial, sentando las bases para mejorar gradualmente su posición en la cadena de valor global de los semiconductores./.