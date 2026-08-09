Ciencia y tecnología se convertirán en nuevo motor de nexos Vietnam - Australia

Canberra (VNA)- Se espera que la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, generará un nuevo impulso a la cooperación bilateral en ciencia, tecnología e innovación.



En sus declaraciones con la Agencia Vietnamita de Noticias, el profesor Nghiem Duc Long, director del Centro de Medio Ambiente y Agua de la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS) y presidente de la Asociación de Intelectuales y Expertos Vietnamitas en Australia (VASEA), señaló que la visita tiene lugar en un momento en que la posición de Vietnam y sus aspiraciones de desarrollo han experimentado importantes transformaciones.



Según el experto, si anteriormente Vietnam se apoyaba principalmente en sus ventajas laborales y los motores tradicionales de crecimiento, ahora la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se han definido como factores fundamentales para la nueva etapa de desarrollo, orientada a alcanzar mayores tasas de crecimiento económico.



Esta orientación queda reflejada en la Resolución No. 57-NQ/TW, así como en el programa de la actual visita a Australia del secretario general del Partido y presidente To Lam, señaló.



Destacó especialmente que el Foro Tech Connect (Conexión Tecnológica) haya sido seleccionado como una de las actividades importantes en el marco de la visita. A su juicio, ello demuestra que la ciencia, la tecnología y la innovación ya no constituyen únicamente ámbitos de cooperación independientes, sino que están empezando a convertirse en nuevos motores de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia.



Australia es considerado un socio idóneo para esta orientación de desarrollo de Vietnam, pues, el país cuenta con un sistema avanzado de ciencia y educación, un ecosistema de innovación desarrollado y un entorno abierto a la cooperación internacional.



Vietnam, por su parte, dispone de recursos humanos altamente cualificados, un mercado dinámico y una gran demanda de transferencia tecnológica y comercialización de resultados de investigación.



Según el profesor, la complementariedad entre ambas economías constituye una base importante para elevar la cooperación científica y tecnológica a un nuevo nivel.



Si hasta ahora la cooperación entre Vietnam y Australia se había caracterizado principalmente por los intercambios comerciales y educativos, el profesor espera que, tras esta visita, la ciencia, la tecnología y la innovación se conviertan en un pilar cada vez más importante de las relaciones bilaterales.



En el ámbito de la inteligencia artificial (IA), ambos países podrían cooperar en el desarrollo de soluciones destinadas a la producción, la agricultura, la sanidad y la gestión urbana.



En el sector de los semiconductores, Australia posee ventajas en investigación de materiales, diseño de chips especializados, pruebas y formación de recursos humanos, mientras que Vietnam está avanzando gradualmente hacia una mayor participación en la cadena global de valor de los semiconductores.



Además, precisó, ambos países cuentan con un amplio margen para ampliar la cooperación en automatización y producción inteligente, explotación y procesamiento de minerales estratégicos, agricultura de alta tecnología, energías limpias, así como tecnologías relacionadas con el agua y el medio ambiente.



Lo importante no es el número de ámbitos de cooperación, sino la capacidad de establecer programas de colaboración a largo plazo y mecanismos claros para su implementación, dijo, y destacó la necesidad de tener un ecosistema de cooperación eficaz que cuenta la participación coordinada del Estado, las universidades, los institutos de investigación y las empresas.



Uno de los aspectos destacados de esta visita será la oportunidad que tendrá el profesor Nghiem Duc Long de reunirse e intercambiar directamente con el secretario general del Partido y presidente To Lam. En representación de los miembros de VASEA, expresó su deseo de transmitir su voluntad de contribuir en mayor medida al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación del país.



Según el profesor, VASEA espera participar en la organización del Tech Connect y hacerlo una actividad anual. El objetivo es convertir Tech Connect en un foro estratégico en el que los Gobiernos, las universidades, los institutos de investigación y las empresas de ambos países puedan reunirse periódicamente, establecer vínculos y poner en marcha programas concretos de cooperación.



Además, VASEA propone establecer mecanismos para atraer a científicos, expertos y personas capaces de asumir el papel de «arquitectos principales de proyectos» para participar en la solución de grandes desafíos nacionales. Otra propuesta consiste en desarrollar instrumentos y plataformas financieras para la innovación, creando condiciones para que los resultados de investigación y las ideas tecnológicas puedan comercializarse y convertirse en productos y empresas de valor.



El profesor Nghiem Duc Long también recomendó que Vietnam siga perfeccionando su ecosistema de innovación, reforzando los vínculos entre el Estado, las instituciones de investigación y las empresas, y ampliando al mismo tiempo las redes de conexión entre los intelectuales vietnamitas en Australia y las agencias, organizaciones y empresas del país.



Según explicó, el objetivo es que estas conexiones trasciendan las relaciones personales y evolucionen gradualmente hacia mecanismos de cooperación estables, duraderos y capaces de generar un valor tangible./.

VNA