Asamblea Nacional vietnamita analiza reformas legales y laborales

Hanoi (VNA)- De acuerdo con la agenda prevista de su primera reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura debatirá hoy la Ley de Conciliación de Base (modificada) y la de modificación y complementación de varios artículos de la Ley sobre trabajadores vietnamitas que prestan servicios en el extranjero bajo contrato.



El proyecto de Ley sobre Conciliación de Base (modificada) consta de cinco capítulos y 35 artículos. Entre los contenidos de modificación y complementación más destacados figuran el otorgamiento de derechos específicos a los conciliadores para permitirles desempeñar eficazmente sus funciones, así como normas claras sobre el alcance y las formas de participación, junto con los derechos y obligaciones de las personas invitadas a participar en la conciliación de base.



Asimismo, la descentralización y la delegación de autoridad contempladas en el borrador se identifican como elementos clave para materializar el lineamiento de fomentar la descentralización y la delegación de autoridad, junto con el control del poder y la supervisión del ejercicio del poder-, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión estatal y garantizar la proactividad y la flexibilidad de las autoridades en la organización y ejecución de las labores de conciliación a nivel de base.



Por otro lado, el proyecto de ley que modifica y complementa artículos de la Ley sobre trabajadores vietnamitas que prestan servicios en el extranjero en virtud de contratos consta de tres artículos. El borrador no introduce nuevos procedimientos administrativos; elimina cinco de los 19 trámites, recorta y simplifica seis de ellos, y reduce en un 34% los costes de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas.



Además, elimina regulaciones innecesarias para liberar recursos sociales y fomentar la proactividad y flexibilidad de las empresas, especialmente en lo relativo a la contratación, capacitación y preparación de la fuerza laboral, con vistas a elevar la calidad de la mano de obra de Vietnam en el mercado internacional, sobre todo teniendo en cuenta que otras naciones proveedoras han implementado numerosas medidas para apoyar a los trabajadores que buscan empleo en el extranjero.



En la ocasión, la Asamblea Nacional también analizará el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Responsabilidad de Indemnización del Estado y el proyecto legislativo que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Arquitectura./.

VNA