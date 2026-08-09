Máximo dirigente vietnamita llega a Sídney para iniciar una visita de Estado a Australia

Canberra (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y una delegación de alto nivel vietnamita llegaron hoy al aeropuerto de Sídney-Kingsford Smith para iniciar una visita de Estado a Australia, que se desarrollará del 9 al 12 de agosto, por invitación de la gobernadora general de Australia, Sam Mostyn.



Vietnam y Australia establecieron las relaciones diplomáticas el 26 de febrero de 1973. Desde entonces, ambos países han construido una relación sólida y duradera, con intereses diversos y cada vez más amplios. Actualmente, Vietnam es considerado uno de los socios bilaterales más importantes de Australia.



Los dos países mantienen contactos de alto nivel con regularidad y numerosos mecanismos de cooperación bilateral, al tiempo que coordinan estrechamente sus posiciones en la ASEAN, el APEC y las Naciones Unidas.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega al Aeropuerto Kingsford Smith de Sídney, dando inicio a su visita de Estado a Australia. Foto: VNA

El comercio bilateral supera actualmente los 14 mil millones de dólares. La ciencia, la tecnología y la innovación se están convirtiendo en nuevos pilares de crecimiento de las relaciones entre ambos países.



Más de 35.000 estudiantes vietnamitas cursan actualmente estudios en Australia. La comunidad vietnamita, de más de 350.000 personas, junto con las redes de intelectuales y empresarios, constituye un sólido puente entre los dos pueblos.



Australia es también un importante socio de Vietnam en materia de asistencia oficial para el desarrollo, especialmente en infraestructura, transformación digital, respuesta al cambio climático y transición verde. Asimismo, amplía la formación de funcionarios a través del Centro Vietnam-Australia en la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh.



Australia es el único país que ha apoyado a Vietnam en el transporte de hospitales de campaña, además de proporcionar asistencia para la formación en inglés y medicina militar, contribuyendo así a fortalecer la capacidad de Vietnam para participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



Esta visita reviste una especial importancia, ya que es la primera visita del secretario general y presidente To Lam a Australia en su nuevo cargo y también la primera visita de un dirigente clave de Vietnam desde que ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024.



La visita reafirma la importancia que Vietnam concede a Australia como socio relevante en el Indo-Pacífico y su determinación de profundizar, hacer más sustantivo y eficaz el nuevo marco de relaciones entre ambos países./.