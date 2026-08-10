Política

Delegaciones vietnamitas rinden tributo al presidente de la Asamblea Nacional de Laos

Delegaciones vietnamitas rindieron homenaje en Vientiane a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente de la Asamblea Nacional, y expresaron sus condolencias por su fallecimiento.

La delegación del Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam, encabezada por el viceministro Nguyen Truong Thang, rinde homenaje al presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphon Phomvihane. (Foto: VNA)
La delegación del Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam, encabezada por el viceministro Nguyen Truong Thang, rinde homenaje al presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphon Phomvihane. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) - Delegaciones de los Ministerios de Seguridad Pública y de Defensa Nacional de Vietnam rindieron homenaje en Vientiane a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente de la Asamblea Nacional, quien falleció el 8 de agosto a los 70 años debido a una grave enfermedad vascular.

En una ceremonia solemne y emotiva celebrada la víspera, ambas delegaciones depositaron ofrendas florales y guardaron un minuto de silencio en memoria de Phomvihane, expresando sus profundas condolencias por la pérdida de un dirigente firme y ejemplar del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Laos.

Expresaron su reconocimiento y gratitud por las atenciones, el afecto y las valiosas contribuciones del dirigente al fortalecimiento de la cooperación entre las fuerzas de Seguridad Pública y los ejércitos de ambos países, contribuyendo a preservar la seguridad, el orden, la paz y la estabilidad de Vietnam, Laos y la región.

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La delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, encabezada por el viceministro Le Van Tuyen, rinde homenaje al presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphon Phomvihane. (Foto: VNA)


A lo largo de su trayectoria revolucionaria, el extinto dirigente laosiano dedicó sus esfuerzos a la causa revolucionaria del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el Ejército, las fuerzas de Seguridad Pública y el pueblo de Laos. Asimismo, trabajó activamente para consolidar y cultivar la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos pueblos.

Durante la ceremonia, los viceministros de Seguridad Pública y de Defensa de Vietnam, Le Van Tuyen y Nguyen Truong Thang, respectivamente, firmaron el libro de condolencias en nombre de la Comisión Militar Central, sus respectivos ministerios y los oficiales y soldados del Ejército Popular y de las fuerzas de Seguridad Pública Popular de Vietnam.

Previamente, el Comité Central del Partido Popular Revolucionario, la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente de Construcción Nacional de Laos y la familia Phomvihane emitieron un comunicado especial en el que anunciaron el fallecimiento del dirigente.

En reconocimiento a sus contribuciones y para expresar el profundo pesar por su partida física, el Comité Central del Partido Popular Revolucionario y el Gobierno de Laos declararon un período de duelo nacional del 9 al 12 de agosto./.

VNA
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