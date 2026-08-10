Delegaciones vietnamitas rinden tributo al presidente de la Asamblea Nacional de Laos

Vientiane (VNA) - Delegaciones de los Ministerios de Seguridad Pública y de Defensa Nacional de Vietnam rindieron homenaje en Vientiane a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente de la Asamblea Nacional, quien falleció el 8 de agosto a los 70 años debido a una grave enfermedad vascular.



En una ceremonia solemne y emotiva celebrada la víspera, ambas delegaciones depositaron ofrendas florales y guardaron un minuto de silencio en memoria de Phomvihane, expresando sus profundas condolencias por la pérdida de un dirigente firme y ejemplar del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Laos.



Expresaron su reconocimiento y gratitud por las atenciones, el afecto y las valiosas contribuciones del dirigente al fortalecimiento de la cooperación entre las fuerzas de Seguridad Pública y los ejércitos de ambos países, contribuyendo a preservar la seguridad, el orden, la paz y la estabilidad de Vietnam, Laos y la región.



La delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, encabezada por el viceministro Le Van Tuyen, rinde homenaje al presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphon Phomvihane. (Foto: VNA)



A lo largo de su trayectoria revolucionaria, el extinto dirigente laosiano dedicó sus esfuerzos a la causa revolucionaria del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el Ejército, las fuerzas de Seguridad Pública y el pueblo de Laos. Asimismo, trabajó activamente para consolidar y cultivar la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos pueblos.



Durante la ceremonia, los viceministros de Seguridad Pública y de Defensa de Vietnam, Le Van Tuyen y Nguyen Truong Thang, respectivamente, firmaron el libro de condolencias en nombre de la Comisión Militar Central, sus respectivos ministerios y los oficiales y soldados del Ejército Popular y de las fuerzas de Seguridad Pública Popular de Vietnam.



Previamente, el Comité Central del Partido Popular Revolucionario, la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente de Construcción Nacional de Laos y la familia Phomvihane emitieron un comunicado especial en el que anunciaron el fallecimiento del dirigente.



En reconocimiento a sus contribuciones y para expresar el profundo pesar por su partida física, el Comité Central del Partido Popular Revolucionario y el Gobierno de Laos declararon un período de duelo nacional del 9 al 12 de agosto./.