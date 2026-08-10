Diplomacia científica y tecnológica: una nueva misión para la política exterior de Vietnam

Hanoi (VNA) - La integración internacional ha permitido a Vietnam ampliar mercados, captar inversiones, acceder a tecnologías y movilizar recursos para el desarrollo nacional. En un contexto en el que la ciencia y la tecnología determinan cada vez más la competitividad y la posición de los países, la política exterior debe asumir una nueva misión: atraer no solo capital, sino también conocimientos, talento y tecnologías.



Durante su intervención en la XXXIII Conferencia Diplomática sobre las orientaciones de la política exterior al servicio del desarrollo nacional, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, señaló que la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología, las infraestructuras digitales y las nuevas energías están transformando la producción, la gestión y el equilibrio de poder entre los países.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, interviene en la sesión sobre diplomacia científica y tecnológica para contribuir a la creación de capacidades de desarrollo nacional, celebrada el 5 de agosto. (Foto: VNA)



Ante esta realidad, pidió convertir la diplomacia científica y tecnológica en una tarea permanente, mediante la creación de redes de socios tecnológicos y la conexión entre institutos de investigación, universidades, empresas y expertos. También instó a seguir de cerca las nuevas tendencias, normas y políticas para facilitar la llegada a Vietnam de conocimientos y tecnologías adecuados.



Nuevo marco para acceder a conocimientos y tecnologías

Esta orientación se refleja en la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, que sitúa por primera vez estos ámbitos como motores del crecimiento.



La resolución incluye la cooperación internacional en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital entre sus siete grandes grupos de soluciones. Establece medidas para reforzar la investigación, adquisición, transferencia y dominio de tecnologías avanzadas, además de fijar el objetivo de atraer para 2030 al menos a tres grandes corporaciones tecnológicas mundiales para establecer sus sedes en Vietnam.



El documento también destaca la necesidad de desarrollar los recursos humanos y fortalecer la participación de las empresas vietnamitas en las cadenas globales de valor.



Posteriormente, la Resolución 59-NQ/TW, sobre la integración internacional en la nueva situación, situó la ciencia, tecnología e innovación como un ámbito independiente, al mismo nivel que la interconexión económica y a nivel de política, defensa y seguridad.



A su vez, la Resolución 06-NQ/TW, sobre la implementación de las orientaciones de política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido, definió la diplomacia científica y tecnológica como un factor de avance para transformar el modelo de crecimiento, impulsar la transformación digital y promover la transición verde.



Por primera vez, este concepto quedó establecido como un pilar específico de la política exterior de Vietnam.



Las tres resoluciones reflejan una misma orientación: desarrollar la ciencia y la tecnología como motor del crecimiento, ampliar el acceso a los recursos científicos y tecnológicos mundiales y convertir esos recursos en capacidades para el desarrollo nacional.



Delegados visitan la empresa UBTECH, dedicada a la investigación y desarrollo de robots humanoides. (Foto: VNA)

De la cooperación a resultados concretos

El reto ahora es transformar las relaciones internacionales en resultados concretos en materia de conocimientos, tecnología, recursos y capacidades nacionales.



Según el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, la diplomacia científica y tecnológica debe convertirse en una herramienta para fortalecer las capacidades internas y elevar la competitividad de la economía.



Los resultados alcanzados hasta ahora muestran avances. Vietnam ocupa el puesto 44 entre 139 países en el Índice Mundial de Innovación, mientras que las exportaciones de la industria de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) alcanzan los 174,2 mil millones de dólares.



Grandes grupos tecnológicos como Qualcomm, Samsung, Marvell y Synopsys también han ampliado sus operaciones en Vietnam.



Para avanzar hacia el dominio de las tecnologías estratégicas, el país debe pasar de un enfoque centrado en el acceso a otro orientado a la creación activa de capacidades. En este sentido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología propone reforzar la coordinación con el de Asuntos Exteriores y la red de representaciones vietnamitas en el extranjero.



Una prioridad es aprovechar la experiencia internacional para mejorar las políticas de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. Durante la elaboración de políticas sobre tecnologías estratégicas, Vietnam ha estudiado las experiencias de Estados Unidos, China y otros países desarrollados.



En materia de mecanismos financieros, por ejemplo, tomó como referencia el modelo de Singapur para establecer niveles de remuneración capaces de atraer talento altamente cualificado.



Paralelamente, se está renovando la gestión de las tareas científicas y tecnológicas, con mayor énfasis en los productos y resultados finales y menos en los procedimientos administrativos.



Vietnam también busca ampliar la cooperación internacional en investigación y transferencia tecnológica, especialmente con socios interesados en invertir en tecnologías profundas (deep tech).

Actividad de producción en la empresa Toyota Boshoku Hanoi. (Foto: VNA)





La captación de fondos internacionales de inversión tecnológica se considera igualmente fundamental para impulsar empresas emergentes en sectores como la biotecnología, los nuevos materiales y otras tecnologías avanzadas.



Atraer talento tecnológico mundial

La captación de talento científico y tecnológico internacional es otra de las prioridades.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología considera necesario superar un enfoque excesivamente administrativo y otorgar mayor autonomía a los institutos de investigación, las universidades y las empresas para atraer y utilizar expertos.



También se plantea eliminar las divisiones entre el nivel central y las localidades en las políticas de aprovechamiento del talento, así como crear un entorno de innovación abierto y flexible que atraiga a científicos, ingenieros e intelectuales vietnamitas residentes en el extranjero para participar en grandes proyectos nacionales.



En este marco, el Ministerio está desarrollando una red mundial de expertos vietnamitas en inteligencia artificial para aprovechar sus conocimientos en el diseño y funcionamiento de sistemas de gran escala.



La diplomacia científica y tecnológica, concluyó Vu Hai Quan, no debe limitarse a conectar actores. Su éxito debe medirse por la transferencia efectiva de tecnología, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de autosuficiencia del país./.