Amigos de Canadá destacan valor de independencia y autodeterminación de Vietnam

Ottawa (VNA) - La experiencia de Vietnam en la aplicación de una política exterior de independencia y autodeterminación, así como en la ampliación de sus relaciones con otros países, despierta el interés de amigos progresistas en Canadá, en un contexto internacional marcado por cambios económicos y geopolíticos.



Estas valoraciones fueron compartidas al margen del acto anual de homenaje del Partido Comunista Marxista-Leninista de Canadá (CPC ML), celebrado en Ottawa. Pese a la intensa lluvia, militantes y simpatizantes del CPC ML se congregaron en torno al monumento del Partido, ubicado en el cementerio Beechwood, para recordar a su fundador, Hardial Bains, y a otros miembros veteranos que contribuyeron a la formación y el desarrollo de la organización.



El programa, que combinó discursos, poesía y música, rindió homenaje a las generaciones anteriores y puso de relieve el espíritu de solidaridad internacional que el CPC ML mantiene. Al margen del acto, los participantes intercambiaron opiniones sobre cuestiones como la paz, la independencia, el derecho a la autodeterminación y la solidaridad entre los pueblos, temas en los que también estuvo presente la experiencia de Vietnam.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, Margaret Villamizar, militante del CPC ML, señaló que lo que más le impresiona del pueblo vietnamita es su firmeza en la defensa de la independencia y el derecho a la autodeterminación.



A lo largo de su historia, Vietnam ha librado numerosas luchas para defender su independencia y soberanía, un proceso que, según Villamizar, ha puesto de manifiesto la capacidad de organización, creatividad y fortaleza del pueblo vietnamita. A su juicio, ese espíritu sigue reflejándose tanto en el desarrollo del país como en sus relaciones internacionales.



Villamizar destacó que Vietnam mantiene su derecho a decidir sus propios asuntos, al tiempo que establece relaciones de amistad con otros países y aprovecha sus capacidades y recursos humanos para impulsar su desarrollo.



Asimismo, valoró las contribuciones de Vietnam a la promoción de la paz, tanto en la región como en el ámbito internacional. Consideró especialmente significativo que el país mantenga relaciones con todas las naciones y, al mismo tiempo, defienda la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en un contexto mundial marcado por conflictos e inestabilidad.



La experiencia de Vietnam, afirmó, demuestra la importancia de mantener una política exterior independiente, priorizar las soluciones diplomáticas y las negociaciones, respetar el derecho internacional y construir relaciones entre los países sobre la base de la igualdad y sin imposiciones.



Estas valoraciones reflejan el interés de los amigos internacionales por la política exterior de independencia y autodeterminación de Vietnam. En un mundo en constante transformación, Vietnam mantiene sus principios y actúa con flexibilidad, al tiempo que desarrolla relaciones constructivas con otros países y preserva su derecho a decidir sobre las cuestiones vinculadas a sus intereses nacionales, contribuyendo así a reforzar su posición en la arena internacional.



El acto celebrado en el cementerio Beechwood constituye no solo una actividad anual de homenaje del CPC ML, sino también una ocasión para que sus miembros intercambien opiniones sobre cuestiones de interés, entre ellas la paz, la independencia, el derecho a la autodeterminación y la solidaridad entre los pueblos. En este marco, la experiencia de Vietnam en la defensa de la independencia, el mantenimiento de la autonomía y la promoción de relaciones pacíficas continúa despertando el interés de sus amigos canadienses./.

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