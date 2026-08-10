Política

Amigos de Canadá destacan valor de independencia y autodeterminación de Vietnam

La experiencia de Vietnam en defensa de la independencia, la autodeterminación y el derecho a la autodeterminación despierta interés entre amigos progresistas de Canadá.

Ottawa (VNA) - La experiencia de Vietnam en la aplicación de una política exterior de independencia y autodeterminación, así como en la ampliación de sus relaciones con otros países, despierta el interés de amigos progresistas en Canadá, en un contexto internacional marcado por cambios económicos y geopolíticos.

Estas valoraciones fueron compartidas al margen del acto anual de homenaje del Partido Comunista Marxista-Leninista de Canadá (CPC ML), celebrado en Ottawa. Pese a la intensa lluvia, militantes y simpatizantes del CPC ML se congregaron en torno al monumento del Partido, ubicado en el cementerio Beechwood, para recordar a su fundador, Hardial Bains, y a otros miembros veteranos que contribuyeron a la formación y el desarrollo de la organización.

El programa, que combinó discursos, poesía y música, rindió homenaje a las generaciones anteriores y puso de relieve el espíritu de solidaridad internacional que el CPC ML mantiene. Al margen del acto, los participantes intercambiaron opiniones sobre cuestiones como la paz, la independencia, el derecho a la autodeterminación y la solidaridad entre los pueblos, temas en los que también estuvo presente la experiencia de Vietnam.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, Margaret Villamizar, militante del CPC ML, señaló que lo que más le impresiona del pueblo vietnamita es su firmeza en la defensa de la independencia y el derecho a la autodeterminación.

A lo largo de su historia, Vietnam ha librado numerosas luchas para defender su independencia y soberanía, un proceso que, según Villamizar, ha puesto de manifiesto la capacidad de organización, creatividad y fortaleza del pueblo vietnamita. A su juicio, ese espíritu sigue reflejándose tanto en el desarrollo del país como en sus relaciones internacionales.

Villamizar destacó que Vietnam mantiene su derecho a decidir sus propios asuntos, al tiempo que establece relaciones de amistad con otros países y aprovecha sus capacidades y recursos humanos para impulsar su desarrollo.

Asimismo, valoró las contribuciones de Vietnam a la promoción de la paz, tanto en la región como en el ámbito internacional. Consideró especialmente significativo que el país mantenga relaciones con todas las naciones y, al mismo tiempo, defienda la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en un contexto mundial marcado por conflictos e inestabilidad.

La experiencia de Vietnam, afirmó, demuestra la importancia de mantener una política exterior independiente, priorizar las soluciones diplomáticas y las negociaciones, respetar el derecho internacional y construir relaciones entre los países sobre la base de la igualdad y sin imposiciones.

Estas valoraciones reflejan el interés de los amigos internacionales por la política exterior de independencia y autodeterminación de Vietnam. En un mundo en constante transformación, Vietnam mantiene sus principios y actúa con flexibilidad, al tiempo que desarrolla relaciones constructivas con otros países y preserva su derecho a decidir sobre las cuestiones vinculadas a sus intereses nacionales, contribuyendo así a reforzar su posición en la arena internacional.

El acto celebrado en el cementerio Beechwood constituye no solo una actividad anual de homenaje del CPC ML, sino también una ocasión para que sus miembros intercambien opiniones sobre cuestiones de interés, entre ellas la paz, la independencia, el derecho a la autodeterminación y la solidaridad entre los pueblos. En este marco, la experiencia de Vietnam en la defensa de la independencia, el mantenimiento de la autonomía y la promoción de relaciones pacíficas continúa despertando el interés de sus amigos canadienses./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Canadá #independencia de Vietnam #autodeterminación de Vietnam #política exterior de Vietnam #relaciones internacionales #derecho internacional #CPC ML
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El profesor asociado y doctor Anatchai Rattakul, hijo del exministro de Relaciones Exteriores tailandés Bhichai Rattakul. (Foto: VNA)

Vietnam y Tailandia: 50 años de amistad

La sinceridad y los vínculos entre los pueblos han sido claves para fortalecer las relaciones Vietnam-Tailandia, establecidas en 1976 y encaminadas hacia una cooperación más estrecha.

Nguyen Thi Suu, diputada de la ciudad de Hue, interviene en una sesión de debate durante la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional vietnamita analiza reformas legales y laborales

De acuerdo con la agenda prevista de su primera reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura debatirá hoy la Ley de Conciliación de Base (modificada) y la de modificación y complementación de varios artículos de la Ley sobre trabajadores vietnamitas que prestan servicios en el extranjero bajo contrato.

En el encuentro entre la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS) y el Instituto Indio de Administración Pública (IIPA). (Fuente: VNA)

Vietnam e India refuerzan su cooperación en investigación y asesoramiento estratégico

En el marco de su visita de trabajo en la India los días 6 y 7 de agosto, una delegación de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS), encabezada por su vicepresidente, el profesor asociado y doctor Ta Minh Tuan, mantuvo reuniones con varios destacados institutos de investigación y organizaciones de asesoramiento estratégico anfitriones.