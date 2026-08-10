Embajador: Visita del máximo dirigente vietnamita a Nueva Zelanda impulsará Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - La próxima visita de Estado a Nueva Zelanda del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, dará un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones y contribuirá a fortalecer la cooperación sustantiva en diversos ámbitos, afirmó el embajador vietnamita en Wellington, Phan Minh Giang.



El viaje, que se realizará por invitación de la gobernadora general de Nueva Zelanda, Cindy Kiro, reviste una importancia histórica, ya que será la primera visita de Estado a Nueva Zelanda de un Secretario General del PCV y Presidente del Estado de Vietnam. Esto refleja la alta consideración y la prioridad que Vietnam concede a Nueva Zelanda como un socio estratégico integral importante y eficaz en la región, al tiempo que reafirma el interés de Vietnam en el Pacífico sur.



La visita también será el primer viaje de un alto dirigente vietnamita a Nueva Zelanda desde que ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025. Se produce en un contexto de desarrollo positivo y sostenido de los lazos bilaterales, respaldados por un alto nivel de confianza política y una confianza estratégica cada vez más sólida.



Según el diplomático, la visita constituye una clara muestra de la implementación de la política exterior del Partido y del Estado en la nueva era, basada en la independencia, la autodeterminación, el fortalecimiento interno, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores, en línea con la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Expresó su esperanza de que la visita dé un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Nueva Zelanda y la eleve a un nuevo nivel, acorde con el potencial y la importancia de ambos países, generando mayores beneficios concretos para sus ciudadanos y empresas y contribuyendo a los objetivos de desarrollo de cada nación, así como a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y el mundo.



En cuanto a las prioridades para traducir el marco de la Asociación Estratégica Integral en resultados concretos, el embajador afirmó que la elevación de las relaciones bilaterales ha abierto una nueva etapa en los vínculos entre Vietnam y Nueva Zelanda. La prioridad inmediata, señaló, es aplicar eficazmente los contenidos del nuevo marco y convertir los compromisos políticos en acciones concretas que generen resultados sustantivos y beneficios tangibles para ambos pueblos.



El embajador valoró positivamente la coordinación activa de ambas partes para implementar el programa de acción de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Nueva Zelanda para el período 2025-2030. Asimismo, señaló que los dos países deben seguir consolidando y profundizando las áreas tradicionales de cooperación ya establecidas, al tiempo que amplían la colaboración hacia nuevos campos con potencial y que respondan a sus respectivas necesidades de desarrollo.



Subrayó la necesidad de mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral existentes y de los que se establezcan en el futuro; profundizar los vínculos políticos, de defensa y seguridad; y aumentar los intercambios de delegaciones y las reuniones a todos los niveles y por todos los canales.



Para alcanzar cuanto antes el objetivo de elevar el comercio bilateral a tres mil millones de dólares, ambas partes deben coordinarse para desarrollar soluciones innovadoras, eliminar barreras técnicas, facilitar el acceso de sus productos clave a los respectivos mercados y aprovechar de manera efectiva los acuerdos de libre comercio de los que ambos países forman parte, señaló.



La educación y la formación, uno de los pilares de las relaciones bilaterales, también deben seguir ampliándose mediante diversas modalidades, con el fin de contribuir al desarrollo de recursos humanos de alta calidad en esta nueva etapa, añadió.

El lichi de la provincia de Hai Duong se exporta a Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Australia, Tailandia y China. (Foto: VNA)

La cooperación en ciencia y tecnología y la respuesta al cambio climático se han convertido en nuevos pilares de las relaciones bilaterales, indicó el diplomático. En este sentido, sugirió que ambos países impulsen la cooperación aplicada y desarrollen soluciones en materia de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital para proteger el medioambiente, reducir las emisiones, promover la transición ecológica, desarrollar la agricultura inteligente, aplicar tecnologías avanzadas y adaptarse al cambio climático, así como fomentar el desarrollo de energías limpias y renovables, como la eólica y la solar, de acuerdo con el potencial y las necesidades de cada país.



Para contribuir a la implementación efectiva del programa de acción, ambos países también deberían establecer cuanto antes rutas aéreas directas o conexiones convenientes entre Vietnam y Nueva Zelanda, agregó.



A su juicio, ello supondría un avance importante para liberar recursos e impulsar la cooperación en numerosos ámbitos. Una mejor conectividad aérea no solo ayudaría a fortalecer los vínculos políticos y promover los intercambios culturales y entre los pueblos, sino que también abriría nuevas oportunidades de cooperación en economía, comercio, inversión, educación, turismo y otros sectores con potencial.



El diplomático también destacó la importancia de la visita para la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda y afirmó que los vietnamitas en el extranjero forman parte integral de la nación, constituyen un importante recurso estratégico y actúan como puente entre Vietnam y el mundo, contribuyendo a la construcción, el desarrollo y la defensa de la patria.



Como parte de la visita, está previsto que To Lam se reúna con representantes de la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda y de los países insulares del Pacífico Sur. El embajador señaló que este encuentro refleja la gran atención que el Partido, el Estado y el máximo dirigente prestan a los vietnamitas residentes en la región.



Expresó su convicción de que el encuentro será un importante estímulo para la comunidad vietnamita, contribuirá a acortar la distancia geográfica entre ambos países y alentará a los connacionales en el extranjero a fortalecer los vínculos comunitarios y mantener estrechos lazos con la patria./.