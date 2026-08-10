Canciller neozelandés considera a Vietnam un importante socio regional de su país

Wellington (VNA) - Con motivo de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia y Nueva Zelanda, del 9 al 14 de agosto de 2026, el ministro neozelandés de Relaciones Exteriores, Winston Peters, afirmó que la nación indochina es un socio importante de su país y destacó que la agenda bilateral de los próximos días contribuirá a profundizar la Asociación Estratégica Integral y a generar resultados concretos.



Peters destacó que esta es la primera visita de Estado de un presidente vietnamita a Nueva Zelanda desde 2007 y se produce en un momento en que ambos países han construido, durante más de cinco décadas, una relación sustentada en el comercio, la educación, la cooperación para el desarrollo, la seguridad y los vínculos entre sus pueblos.



Vietnam y Nueva Zelanda elevaron sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral en 2025. A juicio del ministro, la prioridad ahora es traducir los compromisos en acciones concretas. Ambos países cuentan con fortalezas complementarias: Vietnam posee un amplio mercado, una economía de rápido crecimiento, una sólida base manufacturera y una creciente influencia regional, mientras que Nueva Zelanda destaca por su experiencia en agricultura, educación, salud, y ciencia y tecnología.



La visita del secretario general y presidente To Lam incluye conversaciones de alto nivel, actividades de conexión empresarial y eventos destinados a promover los vínculos educativos y culturales, además de impulsar la cooperación en comercio e inversión, tecnología, agricultura, defensa y seguridad.



A nivel de ministros de Relaciones Exteriores, Peters señaló que ambas partes también intercambiarán opiniones sobre las relaciones bilaterales, la situación en el Indo-Pacífico y cuestiones internacionales de interés común. Subrayó que Nueva Zelanda y Vietnam comparten intereses en el mantenimiento de la estabilidad regional, la defensa de mercados abiertos, el respeto del derecho internacional y un sistema basado en reglas.



En cuanto a las prioridades de cooperación, Peters consideró que el comercio y la integración económica deben seguir ocupando un lugar central en la Asociación Estratégica Integral. El intercambio comercial bilateral aumentó un 72% en los últimos cinco años, hasta alcanzar los 3,41 mil millones de dólares neozelandeses. Ambos países pueden aprovechar este impulso mediante una mayor apertura de los mercados, la reducción de las barreras no arancelarias y un uso más eficaz del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el AANZFTA (Área de Libre Comercio entre la ASEAN, Australia y Nueva Zelanda).

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y su homólogo neozelandés, Winston Peters, intercambian el acta del Programa de Acción para el período 2025-2030, en Hanoi, el 26 de noviembre de 2025. (Foto: VNA)



La educación continúa siendo uno de los pilares de las relaciones bilaterales. Nueva Zelanda ha incrementado un 56% el número de becas gubernamentales destinadas a estudiantes vietnamitas, desde la enseñanza secundaria hasta el posgrado. El Foro de Educación, organizado en el marco de la visita, contribuirá a estrechar los vínculos entre las instituciones educativas de ambos países y a promover a Nueva Zelanda como un socio educativo de alta calidad e innovador.



Los dos países también pueden ampliar la cooperación en materia de defensa y seguridad, incluidos el mantenimiento de la paz, el conocimiento del entorno marítimo, el desminado, la lucha contra la delincuencia transnacional y la promoción de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.



En materia de agricultura resiliente al cambio climático, los programas respaldados por Nueva Zelanda en el delta del Mekong han contribuido a aumentar los beneficios de los agricultores y reducir en un 50% las emisiones derivadas del cultivo de arroz. Peters consideró que una cooperación más amplia contribuirá a los objetivos de Vietnam de desarrollar una producción arrocera de bajas emisiones y ayudará a los agricultores a adaptarse al cambio climático.



Ambos países también cuentan con margen para ampliar la cooperación en tecnología agrícola, salud y educación, inteligencia artificial y economía digital, sectores que tendrán un papel cada vez más importante en la prosperidad y la resiliencia de ambas naciones.



Al evaluar el papel de Vietnam en la política de compromiso regional de Nueva Zelanda, Peters afirmó que Vietnam es un socio regional importante. Como coordinador de Nueva Zelanda para las relaciones con la ASEAN, Vietnam ha apoyado activamente los vínculos entre Nueva Zelanda y el bloque y respaldó el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Nueva Zelanda en 2025, sentando así una base sólida para las relaciones durante los próximos 50 años.



Según Peters, Vietnam desempeña un papel importante para garantizar que la participación de Nueva Zelanda en la región responda a las prioridades de la agrupación, incluida la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y el desarrollo sostenible en la subregión del Mekong.



Nueva Zelanda y Vietnam cuentan asimismo con un amplio margen para reforzar la coordinación en materia de seguridad marítima, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, amenazas cibernéticas, inteligencia artificial y tecnologías digitales, resiliencia ante desastres y agricultura inteligente adaptada al cambio climático.



En un contexto en el que el Indo-Pacífico se vuelve cada vez más competitivo e impredecible, Peters sostuvo que Nueva Zelanda y Vietnam deben intensificar la coordinación, mantener un diálogo franco, respetar las reglas y centrarse en ámbitos de cooperación práctica que contribuyan a fortalecer la seguridad y la prosperidad de ambos países y de la región./.