Centro de Convenciones APEC 2027 comienza a tomar forma en Phu Quoc

An Giang, Vietnam (VNA) - Las obras del Centro de Convenciones APEC y las instalaciones complementarias para la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 avanzan a buen ritmo en Phu Quoc, provincia de An Giang, y ya permiten vislumbrar la configuración del complejo.



Según Sun Group, entre el 97% y el 98% de las estructuras de hormigón armado del Centro de Convenciones APEC y del Teatro Multifuncional están terminadas. En el Centro de Convenciones, la estructura de acero alcanza el 93% y las obras en bruto, alrededor del 58%.



Los equipos trabajan actualmente en la cubierta, los cerramientos, la arquitectura exterior, los sistemas electromecánicos y los espacios interiores. El objetivo es completar la cubierta exterior antes del 30 de octubre de 2026 y finalizar los trabajos interiores y la instalación de equipos antes del 30 de marzo de 2027.



Las obras afrontan el contratiempo las lluvias en Phu Quoc y dificultades relacionadas con el suministro de materiales, el transporte marítimo y la importación de equipos. Sun Group ha preparado planes de suministro, trasladado materiales a Vietnam e instalado algunas líneas de producción para reducir el impacto sobre el calendario.



Durante una visita a Phu Quoc a comienzos de agosto, el viceprimer ministro permanente del Gobierno, Pham Gia Tuc, y una delegación de organismos centrales inspeccionaron las obras y consideraron que el avance general cumple básicamente los requisitos. El dirigente pidió a An Giang, los ministerios, organismos competentes y empresas resolver con urgencia las dificultades relacionadas con procedimientos, terrenos, inversión, materiales y equipos.



El Centro de Convenciones APEC se construye en la zona ganada al mar de Bai Dat Do, en el sur de Phu Quoc, sobre más de 16 hectáreas, con una inversión de 21,86 billones de dong (unos 830 millones de dólares) bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), con Sun Group como inversor y constructor.



El complejo incluye un centro de convenciones y exposiciones para unas seis mil 500 personas, un teatro multifuncional para unas cuatro mil, un parque de 50 mil 720 metros cuadrados y otras infraestructuras. El proyecto tiene 107 mil metros cuadrados de superficie construida y un gran salón de 11 mil 50 metros cuadrados, con una luz estructural sin columnas de 81 metros.



Además de acoger la Cumbre de APEC 2027, el complejo está llamado a convertirse en un símbolo diplomático y económico de Vietnam, reforzar la capacidad del país para organizar grandes eventos internacionales y elevar el perfil turístico de Phu Quoc.



En el marco de los preparativos, An Giang ha completado la revisión, modificación y aprobación de los planes urbanísticos. Según la Decisión N.º 948/QD-TTg, del 17 de mayo de 2025, la provincia tiene asignada la ejecución de 21 proyectos, incluidos 10 de inversión pública y 11 bajo modalidades APP e inversión empresarial. Hasta ahora, se ha completado la selección de inversores y contratistas para los 21 proyectos.



En 2026, el plan de capital para los proyectos relacionados con APEC supera los 13,298 billones de dong (505,6 millones de dólares), de los cuales más de 315,4 millones de dólares proceden del presupuesto central y más de 190 millones de dólares del provincial. El desembolso se sitúa cerca del 50%.



Cinco proyectos ya cumplen o superan el calendario previsto: la ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc; las infraestructuras técnicas, de transformación digital y del Centro Inteligente de Supervisión y Gestión Integral de la zona especial de Phu Quoc; el área urbana mixta de Bai Dat Do; el área urbana turística de Nui Ong Quan, y la planta de tratamiento y suministro de agua del lago Cua Can.



An Giang está adoptando medidas para resolver las dificultades dentro de sus competencias y trasladando al Gobierno y a los organismos pertinentes los asuntos que requieren orientación y apoyo, con el objetivo de garantizar los plazos, la calidad, la seguridad y la transparencia de los preparativos para APEC 2027./.

VNA