Economía

Sector ferroviario de Vietnam prevé transportar 1.500 contenedores anuales en la ruta con China

La ruta ferroviaria internacional entre Vietnam y la provincia china de Hebei prevé alcanzar unos 1.500 contenedores anuales, con un tiempo de tránsito reducido a cinco-siete días.

Sector ferroviario de Vietnam prevé transportar 1.500 contenedores anuales en la ruta con China (Foto: VNA)
Sector ferroviario de Vietnam prevé transportar 1.500 contenedores anuales en la ruta con China (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - En un contexto de creciente comercio entre Vietnam y China, el transporte internacional de mercancías por ferrocarril se consolida como una opción segura, estable, competitiva en costos y respetuosa con el medioambiente.

La ruta ferroviaria internacional que conecta la provincia china de Hebei con Vietnam ha registrado resultados positivos tras más de un año de operación, según el Transporte de Ferrocarril de Vietnam (Traravico), filial de la Corporación Ferrocarril de Vietnam.

El tiempo de tránsito se ha reducido de más de 20 días a unos cinco-siete días, lo que permite disminuir los costos logísticos, mejorar la eficiencia de las cadenas de suministro y ampliar las oportunidades para importadores y exportadores de ambos países.

Como operador encargado directamente de organizar el transporte ferroviario, Traravico trabaja con socios nacionales e internacionales para ampliar este servicio y prevé alcanzar un volumen de unos mil 500 contenedores al año.

El transporte ferroviario desempeña un papel cada vez más importante en el sistema logístico nacional de Vietnam, especialmente para el traslado de grandes volúmenes de mercancías a larga distancia, así como contenedores y cargas internacionales.

A escala nacional, la línea ferroviaria Norte-Sur constituye un corredor clave que conecta importantes centros industriales, puertos marítimos y nodos logísticos.

Vietnam también mantiene servicios ferroviarios internacionales con China a través de los pasos fronterizos de Dong Dang y Lao Cai. Estas conexiones facilitan el acceso de los productos vietnamitas a los mercados de China, Asia Central y Europa, además de integrarlos en importantes corredores logísticos internacionales.

Un representante de Traravico señaló que el transporte internacional por ferrocarril se está convirtiendo gradualmente en un importante corredor logístico entre Vietnam y el norte de China, al tiempo que abre nuevas oportunidades para acceder a mercados más amplios de Eurasia.

La empresa prevé ampliar su cartera de mercancías, mejorar la calidad del servicio, optimizar los horarios de los trenes y estudiar la extensión de las rutas hacia el centro y sur de Vietnam para responder mejor a la demanda de los clientes.

Traravico continuará trabajando con socios nacionales e internacionales para impulsar la transformación digital, mejorar su capacidad operativa y desarrollar una cadena logística ferroviaria integrada, contribuyendo a reducir los costos de transporte y promover un crecimiento sostenible del comercio./.

VNA
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