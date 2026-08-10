Exportaciones textiles de Vietnam superan los 27 mil millones de dólares en siete meses

Hanoi (VNA) - Pese a las fluctuaciones de la economía mundial y a las crecientes exigencias técnicas en los principales mercados, el sector textil y de la confección de Vietnam mantuvo una evolución positiva en los primeros siete meses de 2026, gracias a la recuperación de la demanda global y a los esfuerzos de adaptación de las empresas.



En julio, las exportaciones textiles alcanzaron 4,67 mil millones de dólares, un 4,3% más interanual. En los primeros siete meses, sumaron 27,02 mil millones de dólares, un aumento del 2,67% respecto al mismo período de 2025.



Las prendas de vestir continuaron representando el principal segmento exportador, con ventas de unos 3,73 mil millones de dólares en julio, un 2,1% más interanual, y 21,1 mil millones de dólares en siete meses, un 0,70% superior. El crecimiento moderado refleja la cautela de los consumidores en mercados tradicionales como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, donde las empresas deben adaptarse a pedidos más flexibles en volumen y plazos de entrega.



Mientras tanto, las exportaciones de productos intermedios y materias primas registraron un crecimiento más elevado. De enero a julio, las ventas de fibras e hilos alcanzaron 2,73 mil millones de dólares (+11,34%); los accesorios textiles, 929 millones (+11,18%); los tejidos, 1,76 mil millones (+9,57%), y los tejidos no tejidos, 471 millones (+6,56%).



En cuanto a las importaciones, su valor alcanzó 2,23 mil millones de dólares en julio, un 8% más interanual, y 15,2 mil millones en los primeros siete meses, un 3,27% más. Las importaciones de tejidos sumaron 8,93 mil millones de dólares, las de accesorios 2,6 mil millones y las de algodón 1,08 mil millones.



Cao Huu Hieu, director general de Vinatex, señaló que, pese a los resultados positivos, los márgenes de beneficio de los segmentos de hilatura y confección tienden a reducirse debido a las fluctuaciones de los precios de las materias primas y los costos de producción. Recomendó mantener una estrecha vigilancia del mercado, gestionar eficazmente el flujo de caja y preservar la productividad durante los próximos meses.



Por su parte, Tran Van Quy, director general de la empresa textil Trung Quy, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, informó que su cartera de pedidos está cubierta hasta finales de octubre.



Truong Van Cam, vicepresidente de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam (VITAS), destacó que el crecimiento positivo y el aumento del valor añadido reflejan los esfuerzos de las empresas por reorganizar sus operaciones. Sin embargo, advirtió que el sector afronta una competencia cada vez mayor, mientras los principales mercados importadores endurecen sus requisitos sobre sostenibilidad, origen de las materias primas, reducción de emisiones y responsabilidad social.



Para los próximos meses, las empresas deberán reforzar el ahorro energético, diversificar los mercados y aprovechar las ventajas de los acuerdos de libre comercio. También tendrán que actualizarse ante las nuevas normas comerciales internacionales, especialmente las de la Unión Europea sobre producción textil sostenible y el uso de materiales reciclados./.

VNA