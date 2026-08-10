Xaysomphone Phomvihane deja un legado destacado en la relación especial entre Vietnam y Laos

Vientiane (VNA) - El fallecimiento de Xaysomphon Phomvihane, miembro del Buró Político del Partido y presidente de la Asamblea Nacional de Laos, ocurrido el 8 de agosto, representa una gran pérdida no solo para el país, sino también un profundo pesar para el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.



Al repasar su trayectoria revolucionaria, se aprecian aún más profundamente sus grandes y dedicadas contribuciones a la consolidación y el desarrollo de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los Partidos, los Estados y los pueblos de Vietnam y Laos.



Xaysomphone Phomvihane nació y creció en una familia con una profunda tradición revolucionaria. Como hijo del presidente Kaysone Phomvihane - líder muy querido por el pueblo laosiano que, junto con los Presidentes Ho Chi Minh y Souphanouvong, sentó sólidas bases para la relación especial entre Vietnam y Laos-, Xaysomphone Phomvihane estuvo desde muy joven en contacto con los ideales revolucionarios, así como con la profunda solidaridad y los estrechos lazos que unen a ambos pueblos.



A lo largo de su trayectoria revolucionaria, en la que desempeñó numerosos cargos, desde maestro hasta dirigente local, y posteriormente ocupó importantes responsabilidades en el Partido y el Estado de Laos, Xaysomphone Phomvihane dedicó siempre su inteligencia, capacidad y entusiasmo a la construcción de un Laos próspero y feliz.



En cada puesto que ocupó, concedió especial importancia a la relación especial entre Vietnam y Laos y demostró un profundo y sincero afecto por ella. Consideraba la preservación, promoción y desarrollo de la solidaridad especial entre ambos países como una cuestión de corazón y un legado invaluable transmitido por las generaciones anteriores de líderes, que asumió como una responsabilidad que debía preservar y seguir impulsando.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, (izquierda) se reúne con sus homólogos de Laos, Xaysomphone Phomvihane, y de Camboya, Samdech Khuon Sudary, en Vientiane en 2024. (Fuente: VNA)



Como presidente de la Asamblea Nacional de Laos, realizó importantes contribuciones para profundizar la relación de cooperación entre los órganos legislativos de ambos países, haciéndola sustantiva y eficaz.



También impulsó el fortalecimiento del intercambio de experiencias en materia de elaboración de leyes, el perfeccionamiento de las instituciones socioeconómicas, la supervisión suprema y la toma de decisiones sobre cuestiones nacionales clave.



Gracias a su respaldo, las agencias legislativas vietnamitas y laosianas también coordinaron estrechamente la implementación de muchos programas conjuntos de monitoreo para proyectos clave de cooperación, contribuyendo a eliminar dificultades y promoviendo la inversión, el comercio, el transporte y la energía.



Asimismo, prestó especial atención a los intercambios profesionales, la capacitación de personal y la organización de programas de formación y seminarios temáticos entre ambas Asambleas Nacionales, fortaleciendo así la capacidad de los funcionarios y de los diputados laosianos y contribuyendo a la modernización del quehacer legislativo del país.



Xaysomphon Phomvihane colaboró estrechamente con la Asamblea Nacional de Vietnam en la realización de numerosas actividades importantes de diplomacia parlamentaria —incluida la Cumbre de las Asambleas Nacionales de Camboya, Laos y Vietnam—, contribuyendo a intensificar la cooperación en ese ámbito y a crear un entorno de paz, estabilidad y desarrollo en la región.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el presidente de la Asamblea Nacional de Laos y titular de presidente de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), Xaysomphone Phomvihane, en la inauguración del Hotel Holiday Inn & Suites Vientiane (18 de octubre de 2024). (Foto: VNA)





En cuanto a la cooperación económica bilateral, dedicó grandes esfuerzos a promover la conectividad vial y ferroviaria entre Vietnam y Laos, así como abrir una salida al mar para la economía laosiana a través de puertos marítimos vietnamitas como Vung Ang.



El dirigente animó a las empresas vietnamitas a invertir en Laos en sectores como la agricultura de alta tecnología, la minería, las energías renovables, las finanzas y la banca.



Igualmente concedió gran importancia a la educación, la formación y el desarrollo de los recursos humanos, en particular a la ampliación de los programas de becas y a la mejora de la calidad de la formación para los estudiantes laosianos en Vietnam.



Además de la cooperación bilateral, Xaysomphone Phomvihane desempeñó un papel importante en el fortalecimiento de la coordinación entre ambos países en foros multilaterales, tanto a nivel regional como mundial, sobre todo la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA); la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF).



Gracias a su gestión, ambas partes han mantenido consultas periódicas, demostrando consenso y apoyo mutuo en la salvaguardia de intereses estratégicos, entre otros.



Las contribuciones, los sentimientos y la visión del camarada sobre los nexos entre Vietnam y Laos seguirán sirviendo de fuente de motivación para las generaciones de ambos países a la hora de preservar, cultivar y desarrollar esta relación especial, contribuyendo así a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.