Vietnam y Tailandia: 50 años de amistad

Hanoi (VNA) - A 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, la amistad entre ambos países continúa fortaleciéndose sobre la base de la confianza, la comprensión y los vínculos entre sus pueblos.



Para el profesor asociado y doctor Anatchai Rattakul, hijo del exministro de Relaciones Exteriores tailandés Bhichai Rattakul, uno de los protagonistas del establecimiento de los lazos diplomáticos en 1976, la sinceridad y la buena voluntad fueron fundamentales para abrir una nueva página en las relaciones bilaterales.



En agosto, cuando ambos países celebran numerosas actividades con motivo del 50 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, visitamos al profesor Anatchai Rattakul para escuchar su relato sobre aquel momento histórico y el papel desempeñado por su padre, quien recibió del entonces primer ministro tailandés Seni Pramoj la misión de mejorar las relaciones de Tailandia con los países vecinos, incluido Vietnam.



En una habitación que conserva numerosos recuerdos de su padre, Anatchai Rattakul recordó que el establecimiento de relaciones diplomáticas con Vietnam en 1976 fue considerado por Bhichai Rattakul como su mayor logro y motivo de orgullo en su trayectoria política. Así lo afirmó el propio excanciller en una entrevista concedida en febrero de 2021 al veterano periodista Suthichai Yun, fundador y director editorial del periódico The Nation y de otros medios de comunicación de Tailandia.



En 1976, Anatchai Rattakul era secretario asistente del viceministro de Relaciones Exteriores Lek Nana y recibía con frecuencia instrucciones de su padre para transmitirlas a sus superiores. Por ello, pudo conocer de cerca las dificultades y los desafíos que Bhichai Rattakul afrontó para cumplir la misión encomendada por el primer ministro Seni Pramoj.



“Mi padre llegó a Vietnam a negociar con las manos vacías y un corazón sincero”, recordó Anatchai. Según relató, su padre había expresado entonces que no tenía nada material que ofrecer y que lo único que podía entregar era su sinceridad, con el deseo de dejar atrás el pasado, convertirse en amigos y trabajar juntos por el desarrollo de ambos países.



Esta actitud contribuyó a conducir las negociaciones hacia un acontecimiento histórico. El 6 de agosto de 1976, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Bhichai Rattakul y Nguyen Duy Trinh, firmaron en Hanoi el acuerdo por el que Vietnam y Tailandia establecieron relaciones diplomáticas. Bhichai Rattakul estaba convencido de que aquella decisión era correcta y redundaría en beneficio de su país.



La comunidad vietnamita en Tailandia también guardó un especial reconocimiento hacia el excanciller tailandés.



“La comunidad vietnamita en Tailandia es muy numerosa y sentía un gran afecto por mi padre”, señaló Anatchai. Recordó que, después de regresar a Tailandia, su padre no faltaba a las celebraciones del Día Nacional de Vietnam, donde miembros de la comunidad vietnamita se acercaban a agradecerle su contribución al establecimiento de las relaciones de amistad entre los dos países.



Siguiendo los pasos de su padre, Anatchai Rattakul también ha contribuido durante años a fortalecer los vínculos con Vietnam. Desde su posición y experiencia en el Comité de Scouts de Asia-Pacífico, apoyó y facilitó el proceso de fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de los Scouts de Vietnam y su reincorporación a la Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM) en 2019.



Medio siglo después de que su padre firmara el documento que estableció las relaciones diplomáticas con Vietnam, Anatchai Rattakul expresó su orgullo por el desarrollo cada vez más estrecho de la amistad entre los dos países. Señaló que el actual primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha destacado en recientes declaraciones la relación de complementariedad entre ambos países y la necesidad de que Vietnam y Tailandia trabajen juntos para contribuir a fortalecer la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



De cara al futuro, Anatchai Rattakul confía en que las relaciones entre Vietnam y Tailandia seguirán estrechándose hasta alcanzar una cercanía similar a la de una familia. A su juicio, los pueblos vietnamita y tailandés comparten muchas similitudes y pueden avanzar juntos sobre la base de la amistad y el afecto.



El profesor también expresó su deseo de que cada vez más escuelas de Tailandia enseñen el idioma vietnamita y más centros educativos de Vietnam impartan el tailandés, para que los pueblos de ambos países puedan comprenderse y acercarse más. Subrayó que la relación bilateral no debe limitarse al comercio o la inversión, sino que debe continuar construyéndose sobre los vínculos entre las personas./.

VNA