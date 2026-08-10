Provincia de Ha Tinh invertirá unos 298 millones de dólares en proyectos eólicos

Ha Tinh, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia vietnamita de Ha Tinh aprobó la implementación de cuatro proyectos de energía eólica con una capacidad total de 225 MW y una inversión conjunta de unos 298 millones de dólares, en línea con los objetivos de transición energética y crecimiento verde de Vietnam.



El vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Trong Hieu, firmó las decisiones que aprueban simultáneamente las políticas de inversión y los inversores de los cuatro proyectos, denominados Ky Anh 1, 2, 3 y 4.



Las instalaciones se construirán en las comunas de Ky Van, Ky Lac, Ky Hoa y Ky Thuong, con un total de 45 aerogeneradores. Se prevé que generen alrededor de 591,456 millones de kWh al año para la red eléctrica nacional.



Ky Anh 1 será el mayor de los cuatro proyectos, con una capacidad de 65 MW y una inversión de unos 88 millones de dólares. Ocupará unas 22,75 hectáreas e incluirá una red de líneas de 35 kV y una subestación de 220 kV.



Los inversores aportarán el 20% del capital total, mientras que el resto será movilizado mediante créditos de entidades financieras nacionales. Los cuatro proyectos tendrán una vida útil de 50 años desde la fecha en que el Estado entregue o arriende los terrenos.



Según el calendario aprobado, los inversores completarán sus aportes de capital en el tercer trimestre de 2026 y los procedimientos relacionados con terrenos y aspectos legales entre agosto de 2026 y febrero de 2027. La construcción de las obras auxiliares se desarrollará de febrero a abril de 2027, seguida de la construcción de las instalaciones principales, la instalación de equipos y las pruebas de puesta en servicio.



Todo el complejo deberá estar terminado y operativo en un plazo de 22 meses desde la entrega o el arrendamiento de los terrenos.



La puesta en marcha simultánea de los cuatro proyectos representa un nuevo avance en la estrategia de desarrollo de energías limpias de Ha Tinh. El complejo eólico de Ky Anh contribuirá a diversificar la matriz eléctrica, impulsar la transición energética y reducir las emisiones, además de reforzar el papel de Ha Tinh como uno de los principales polos energéticos del centro de Vietnam y del país./.





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