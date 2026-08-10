Vietnam y China disfrutan de alta complementariedad en industria de semiconductores

Beijing (VNA) - Vietnam y China presentan un alto grado de complementariedad en la cooperación de inversión a lo largo de las cadenas de suministro, especialmente en la industria de los semiconductores, afirmó Gao Jinlong, ingeniero jefe del Centro de Promoción del Internet Industrial de la Ruta de la Seda (CPIIS) de China.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre la cooperación bilateral en este sector, Gao subrayó que, en áreas de elevada demanda industrial, como la fabricación de procesos maduros, el empaquetado avanzado y los semiconductores de tercera generación, se observa una creciente complementariedad entre China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), particularmente Vietnam, en actividades de ensamblaje, empaquetado y pruebas (OSAT), suministro de materiales y desarrollo de aplicaciones.



A su juicio, la cooperación entre Vietnam y China en el ámbito de los semiconductores atraviesa una etapa decisiva, al pasar de la fase de «discusión» a la de «ejecución». Destacó que el consenso alcanzado por los dirigentes de alto nivel de ambos países proporciona una sólida orientación política para impulsar esta colaboración.



Durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, a Vietnam en abril de 2025, ambos países emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su voluntad de convertir la cooperación científica y tecnológica en un nuevo punto destacado de las relaciones bilaterales y explorar oportunidades de colaboración en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores y la energía nuclear.



Posteriormente, durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China en abril de 2026, ambas partes adoptaron otra declaración conjunta en la que acordaron impulsar activamente la cooperación en manufactura inteligente, economía digital, IA, tecnología cuántica, semiconductores y ferrocarriles de alta velocidad. Asimismo, reiteraron su intención de construir conjuntamente cadenas de suministro e industriales seguras y estables y establecer un grupo de trabajo sobre cooperación en cadenas de suministro.



En materia de formación de talento, la declaración conjunta de 2026 propuso reforzar la investigación y el desarrollo conjuntos en ámbitos como la IA, la salud, la energía limpia y las tecnologías digitales para formar recursos humanos altamente cualificados, así como ampliar los intercambios científico-culturales y promover la cooperación entre jóvenes investigadores y profesionales de la industria de ambos países.



Gao señaló que, mediante el borrador de la Estrategia de Desarrollo de la Industria de Circuitos Integrados de Semiconductores y el objetivo de convertirse en un centro mundial de OSAT de chips semiconductores para 2030, Vietnam sitúa esta industria entre sus prioridades estratégicas nacionales. China, por su parte, cuenta con una capacidad industrial de primer nivel mundial en el ámbito del OSAT y alberga empresas líderes del sector, como JCET y Tongfu Microelectronics.



Según el experto, las ventajas de Vietnam y China en el ámbito del OSAT son altamente complementarias. Vietnam cuenta con ventajas en costes y una fuerza laboral de ingenieros en rápido crecimiento, mientras que China posee un sistema tecnológico consolidado y una amplia experiencia industrial. En este contexto, el Grupo de Trabajo de Cooperación en Cadenas de Suministro puede proporcionar un marco institucional para impulsar las inversiones y la colaboración empresarial.



La declaración conjunta también planteó estudiar la cooperación en minerales clave, de conformidad con las leyes y políticas industriales de cada país, lo que abre nuevas posibilidades para el suministro de materias primas destinadas a la industria de semiconductores. La combinación de los recursos minerales estratégicos de Vietnam, incluidas las tierras raras, con la capacidad de China para procesar materiales podría favorecer una cooperación que abarque toda la cadena, desde las materias primas hasta los productos finales.



En general, Gao consideró que el sólido consenso político, las ventajas complementarias y el respaldo institucional crean condiciones favorables para profundizar la cooperación bilateral en la industria de semiconductores. A su criterio, la hoja de ruta se vuelve cada vez más clara, abriendo mayores oportunidades para que empresas, instituciones de investigación y organizaciones sociales de ambos países impulsen proyectos de cooperación concretos./.

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