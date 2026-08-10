Vietnam y Canadá buscan ampliar cooperación tecnológica

Ottawa (VNA)- La ciencia, la tecnología y la innovación pueden convertirse en uno de los nuevos pilares de la cooperación entre Vietnam y Canadá en los próximos tiempos, evaluaron expertos durante una reunión organizada por la Oficina de Ciencia y Tecnología de Hanoi en Ottawa.



Para materializar este potencial, los dos países deben seleccionar sectores capaces de generar rápidamente proyectos concretos, elaborar mecanismos de cofinanciación y aprovechar eficazmente la experiencia de la comunidad vietnamita en Canadá, señalaron.



La reunión tuvo lugar en el contexto que Vietnam y Canadá avanzan hacia la elevación de sus relaciones tras más de medio siglo del establecimiento de los vínculos diplomáticos y casi una década de implementación del marco de Asociación Integral.



Los primeros ministros de ambos países acordaron recientemente elevar pronto el nivel de las relaciones bilaterales, al tiempo que identificaron varias áreas nuevas de cooperación, sobre todo la inteligencia artificial (IA), la tecnología cuántica, los semiconductores, la energía, la economía verde y el sector aeroespacial.



El profesor asociado Vu Viet Hung, presidente de la Red de Expertos y Científicos Vietnamitas en Canadá, comentó que la energía limpia es uno de los sectores en los que Vietnam puede priorizar la cooperación inmediata con Canadá.



Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en esta capital, Viet Hung subrayó que Canadá constituye una potencia energética con ventajas en tecnologías limpias, eficiencia energética, tecnologías medioambientales y soluciones para la reducción de emisiones.



Asimismo, Canadá diversifica activamente sus mercados, busca nuevos socios más allá de Estados Unidos y destina importantes recursos a apoyar la investigación, el desarrollo y la comercialización de tecnologías, comunicó.



Mientras tanto, Vietnam se enfrenta a una necesidad creciente de transición energética, reducción de costes de producción, adaptación al cambio climático y cumplimiento de las normas sobre emisiones de carbono en mercados de exportación clave, mostró.



La combinación entre las capacidades tecnológicas de Canadá y las necesidades de desarrollo de Vietnam permitirá a ambas partes implementar proyectos de gran utilidad práctica, valoró.



Además, el sector aeroespacial se ve como un ámbito de importancia estratégica a largo plazo, detalló. El compromiso de Canadá de incrementar sus contribuciones a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico abre oportunidades para que Vietnam fomente la cooperación en tecnologías civiles y de doble uso, precisó.



Ambas partes pueden cooperar en materia de satélites, teledetección, observación de la Tierra, alerta de desastres naturales, vigilancia del espacio aéreo y marítimo, garantía de la seguridad marítima y gestión de recursos, sugirió.



La Red de Expertos y Científicos de Vietnam en Canadá puede desempeñar un papel de asesoramiento y conexión, así como contribuir a la implementación de los 10 grupos tecnológicos estratégicos identificados por el país indochino, apuntó.



A su vez, el jefe de dicha Oficina, Le Quoc Dung, enfatizó que con el fin de establecer una base financiera e institucional para proyectos conjuntos, resulta necesario crear un mecanismo de cofinanciación de la innovación entre el Centro Nacional de Innovación de Vietnam (NIC) con el Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED) y a los organismos pertinentes.



El plan de acción para el periodo 2026-2028, aprobado en la tercera sesión del Comité Económico Conjunto Vietnam-Canadá, priorizó la alta tecnología, la innovación, la transformación digital, la energía y el crecimiento verde. Esto sirve de base para elevar la ciencia y la tecnología de un sector de alto potencial a un pilar clave, respaldado por programas específicos, recursos y mecanismos de coordinación./.

VNA