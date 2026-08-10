Vietnam rinde homenaje póstumo al líder parlamentario de Laos

Hanoi (VNA) - Altos dirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional (Parlamento) y el Gobierno de Vietnam acudieron hoy a la Embajada de Laos en Hanoi para rendir homenaje y escribir en el libro de condolencias por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Laos.



La delegación de alto nivel del Partido y el Estado de Vietnam estuvo encabezada por Tran Cam Tu, miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam; la del Gobierno, por Le Minh Hung, miembro del Buró Político y primer ministro; y la de la Asamblea Nacional, por Do Van Chien, miembro del Buró Político y vicepresidente permanente del Parlamento.



Al escribir en el libro de condolencias, los dirigentes vietnamitas expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, a quien describieron como un destacado y dedicado dirigente del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Laos, así como un amigo cercano y leal de Vietnam.



Tran Cam Tu, miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, transmite sus profundas condolencias a los dirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno de Laos, así como al pueblo y a la familia de Xaysomphone Phomvihane. (Foto: VNA)

Destacaron que Xaysomphone Phomvihane dedicó especial atención y realizó importantes contribuciones al fortalecimiento y desarrollo de la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y conexión estratégica entre Vietnam y Laos.



Subrayaron que su fallecimiento constituye una gran pérdida para el Partido, el Estado y el pueblo de Laos, así como para su familia, y también una importante pérdida para el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam. Vietnam recordará y valorará siempre sus grandes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.



A través de la embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, los dirigentes vietnamitas transmitieron sus profundas condolencias a los dirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno de Laos, así como al pueblo y a la familia de Xaysomphone Phomvihane.



Por su parte, la embajadora Khamphao Ernthavanh expresó, en nombre del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno de Laos, su sincero agradecimiento a los dirigentes vietnamitas por acudir a rendir homenaje y escribir en el libro de condolencias. Destacó que este gesto refleja los estrechos, fieles y profundos vínculos entre los dos Partidos, los Estados y pueblos de Vietnam y Laos.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, rinde homenaje póstumo al líder parlamentario de Laos. (Foto: VNA)



El mismo día, delegaciones de diversos órganos, ministerios, sectores, organizaciones centrales y localidades de Vietnam acudieron a la Embajada de Laos en Vietnam y a los Consulados Generales del país en Ciudad Ho Chi Minh y la urbe central Da Nang para rendir homenaje y expresar sus condolencias por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane./.