Política

Máximo dirigente vietnamita se reúne con la gobernadora de Nueva Gales del Sur de Australia

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con la gobernadora de Nueva Gales del Sur para impulsar la cooperación entre Vietnam y Australia en ciencia, tecnología, agricultura, comercio e inversión.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con la gobernadora de Nueva Gales del Sur, Margaret Beazley. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con la gobernadora de Nueva Gales del Sur, Margaret Beazley. (Foto: VNA)

Sídney (VNA) - En el marco de su visita de Estado a Australia, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió al mediodía del 10 de agosto (hora local) con la gobernadora de Nueva Gales del Sur, Margaret Beazley, en este estado australiano, cuya capital, Sídney, es uno de los principales centros económicos y turísticos del país.

Durante el encuentro, el mandatario vietnamita destacó que las relaciones entre Vietnam y Australia atraviesan una etapa de desarrollo muy positiva y avanzan hacia una cooperación cada vez más profunda, sustantiva y eficaz, especialmente en ámbitos que serán determinantes para la competitividad y la prosperidad de ambos países durante las próximas décadas.

To Lam expresó su confianza en que la cooperación entre Nueva Gales del Sur y las localidades vietnamitas continuará profundizándose sobre la base de los buenos vínculos políticos y de unos intercambios entre los pueblos cada vez más fluidos, especialmente a medida que se fortalezcan las infraestructuras y la conectividad aérea entre ambos países.

Asimismo, sugirió que Australia estudie la posibilidad de cultivar café vietnamita y expresó su esperanza de que ambas partes amplíen la cooperación en sectores como la agricultura de alta tecnología, la biotecnología, el procesamiento de productos agrícolas, el comercio y la inversión, entre otros.

Reafirmó que Vietnam apoya el desarrollo de Australia y manifestó su deseo de trabajar conjuntamente para impulsar los vínculos entre las regiones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Pacífico.

Por su parte, la gobernadora Margaret Beazley dio una cálida bienvenida a To Lam y a la delegación de alto nivel de Vietnam. Al mismo tiempo, valoró y reconoció las contribuciones de la comunidad australiana de origen vietnamita en Nueva Gales del Sur, cuyos miembros han alcanzado importantes logros en diversos ámbitos y desempeñan destacados cargos y funciones en el estado.

Beazley coincidió plenamente con la propuesta del dirigente vietnamita de convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en nuevos pilares de la cooperación bilateral, junto con el impulso a la formación de recursos humanos de alta calidad, el desarrollo agrícola y otros sectores en los que ambas partes cuentan con fortalezas.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firma el libro de visitas. (Foto: VNA)


Nueva Gales del Sur es el estado más antiguo de Australia y desempeñó un papel fundamental en la formación de la Federación Australiana. Con Sídney como capital, constituye uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país.

Vietnam es actualmente uno de los mercados prioritarios de Nueva Gales del Sur para las exportaciones de bienes y los servicios educativos. La educación y la formación constituyen uno de los pilares destacados de la cooperación, con un gran número de estudiantes vietnamitas matriculados en prestigiosas universidades del estado, entre ellas la Universidad de Sídney, la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) y la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS).

Nueva Gales del Sur y Ciudad Ho Chi Minh establecieron oficialmente relaciones de amistad y cooperación en 2019./.

VNA
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