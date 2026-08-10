Política

Vietnam envía dos oficiales a misiones de paz de las Naciones Unidas

Vietnam desplegará en agosto a dos oficiales del Ejército Popular en las misiones de paz de la ONU en Sudán del Sur y Abyei, tras completar su preparación especializada.

El teniente general Phung Si Tan, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, entrega as decisiones del Presidente de la República a dos oficiales del Ejército Popular de Vietnam que participarán en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y la región de Abyei. ,(Foto: VNA)
El teniente general Phung Si Tan, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, entrega as decisiones del Presidente de la República a dos oficiales del Ejército Popular de Vietnam que participarán en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y la región de Abyei. ,(Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Defensa de Vietnam celebró hoy en Hanoi una ceremonia para entregar las decisiones del Presidente de la República a dos oficiales del Ejército Popular de Vietnam que participarán en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y la región de Abyei.

El capitán Nguyen Ngoc Anh, asistente de Logística de la División de Logística y Técnica del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, asumirá el cargo de Oficial de Estado Mayor de Logística en la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA).

Mientras tanto, el capitán Nguyen Van Nam, subcomandante de la Compañía 1 del Batallón 1 de la Escuela de Oficiales de Defensa Química, participará como observador militar en la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS). Está previsto que ambos oficiales comiencen sus misiones en agosto de 2026.

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El teniente general Phung Si Tan, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, entrega as decisiones del Presidente de la República a dos oficiales del Ejército Popular de Vietnam que participarán en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y la región de Abyei. ,(Foto: VNA)



En la ceremonia, el teniente general Phung Si Tan, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, destacó los resultados de la participación vietnamita en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU durante más de 12 años. Los oficiales y efectivos vietnamitas han superado dificultades y desafíos, cumpliendo sus misiones y contribuyendo a fortalecer la imagen y la reputación de Vietnam y de su Ejército en el ámbito internacional.

El dirigente expresó su confianza en que los dos oficiales continuarán promoviendo las tradiciones del Ejército Popular de Vietnam y de las fuerzas vietnamitas de mantenimiento de la paz para cumplir con éxito las tareas encomendadas.

Según el coronel Pham Tan Phong, subdirector del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, ambos oficiales fueron seleccionados sobre la base de sus cualidades políticas y éticas, capacidad profesional, formación militar y dominio de idiomas extranjeros, así como su salud y aptitud para trabajar en un entorno internacional.

Los dos oficiales completaron la capacitación previa al despliegue y participaron en cursos especializados de mantenimiento de la paz de la ONU tanto en Vietnam como en el extranjero. La formación incluyó conocimientos y procedimientos de mantenimiento de la paz, competencias militares, trabajo en entornos multinacionales, seguridad y respuesta ante situaciones en las zonas de misión.

Ambos cuentan con un buen nivel de inglés para comunicarse, coordinarse y desempeñar sus funciones profesionales en las misiones de la ONU. El capitán Nguyen Ngoc Anh ya participó en la UNMISS como oficial administrativo del Hospital de Campaña de Nivel 2 número 4 durante el período 2022-2023, mientras el capitán Nguyen Van Nam recibió formación especializada directamente relacionada con las funciones de observador militar.

En representación de los dos oficiales, el capitán Nguyen Van Nam afirmó que ambos continuarán estudiando, entrenándose y aplicando los conocimientos, habilidades y experiencias adquiridos para cumplir sus responsabilidades.

Asimismo, se comprometió a conocer a fondo la situación sobre el terreno, sus funciones y las relaciones de trabajo, adaptarse rápidamente al entorno internacional y contribuir a preservar la imagen y el honor del Ejército Popular de Vietnam y de las fuerzas vietnamitas de mantenimiento de la paz./.

VNA
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