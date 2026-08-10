Líder vietnamita dialoga con intelectuales y expertos connacionales en Australia

Sídney (VNA) - En el marco de su visita de Estado del 9 al 12 de agosto a Australia, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, recibió hoy a representantes destacados de la Asociación de Intelectuales y Expertos connacionales en este país.



En sus palabras, To Lam informó que en los últimos tiempos, el Partido y el Estado de Vietnam se han centrado en concretar y perfeccionar continuamente diversos lineamientos y políticas destinados a atender y proteger mejor los derechos e intereses legítimos de la comunidad de connacionales residentes en el extranjero.



En particular, después de más de 20 años de la implementación de la Resolución No. 36-NQ/TW del Buró Político del PCV, las tareas sobre los vietnamitas en el extranjero han logrado grandes avances, reiteró.



Sobre la base de los logros alcanzados hasta la fecha, el Buró Político del Partido emitió recientemente la Resolución N.º 23-NQ/TW relativa a la labor.



Uno de esos objetivos principales es perfeccionar mecanismos y políticas integrales e innovadores, creando así un entorno abierto y propicio para conectar, atraer y aprovechar eficazmente los recursos y la inteligencia de los compatriotas en el extranjero, así como fomentar la cohesión dentro de dicha comunidad mediante un ecosistema sostenible que vincule a expertos, intelectuales, científicos, empresarios, artistas y a la joven generación, contribuyendo de manera significativa a la causa de la construcción, el desarrollo y la defensa de la Patria.



El Partido y el Estado de Vietnam continuarán perfeccionando los mecanismos y las políticas, así como crearán un entorno y condiciones favorables para que los ciudadanos vietnamitas en el extranjero mejoren su estatus y prestigio, aprovechen su potencial y sus fortalezas, y contribuyan activamente a la tierra natal, puntualizó.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)

El máximo dirigente instó a los intelectuales y científicos a seguir proponiendo activamente ideas y recomendaciones para abordar los principales desafíos del país de origen.



Vietnam se esfuerza por lograr avances significativos en materia de instituciones, infraestructura y recursos humanos, a la par de crear nuevos espacios para el desarrollo e impulsa las transiciones digital y ecológica, comentó.



Al mismo tiempo, expresó su confianza en que los intelectuales y expertos aprovechen su experiencia profesional - combinada con una comprensión de la realidad de Vietnam- en aras de aportar políticas, modelos de gestión y tecnologías innovadoras al Partido y al Estado.



Resulta necesario actuar como puentes de conexión para la transferencia de tecnología y el desarrollo de "nuevas fuerzas productivas" y la conexión entre agencias e institutos de investigación de Vietnam con socios australianos en sectores clave como la educación, la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la agricultura de alta tecnología, las energías renovables y los minerales estratégicos, remarcó.



No se trata simplemente de una cuestión de transferencia de tecnología; lo que es más importante, implica difundir una mentalidad científica y enfoques innovadores, contribuyendo así al desarrollo de una fuerza laboral nacional de alta calidad, precisó.



También hizo hincapié en la importancia de continuar fortaleciendo la gran unidad nacional y difundiendo los valores culturales vietnamitas y brindando aportes al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Australia, entre otros aspectos./.