Conmemoran 35 años de conectividad aérea y turística entre Vietnam y Australia

Sídney (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con la delegación de alto nivel que lo acompaña en el marco de su visita de Estado a Australia, asistió la tarde de hoy (hora local) a la ceremonia conmemorativa del 35.º aniversario de la conectividad aérea y turística entre Vietnam y Australia, organizada por Vietnam Airlines.



En sus 35 años de operaciones, la aerolínea nacional vietnamita ha realizado 35 mil vuelos y transportado 7,5 millones de pasajeros entre ambos países, cifras que reflejan la evolución estable del mercado y el creciente interés por reforzar las conexiones bilaterales.



Actualmente, Vietnam Airlines opera 25 vuelos semanales de ida y vuelta entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh y las ciudades australianas de Sídney, Melbourne y Perth, utilizando aviones de fuselaje ancho Airbus A350 y Boeing 787.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presencia la firma de memorandos de cooperación entre organismos de promoción turística y empresas de ambos países. (Foto: VNA)





Durante los primeros seis meses de 2026, el mercado aéreo entre Vietnam y Australia registró más de 809 mil pasajeros, un 11% más que en el mismo período del año anterior. Las rutas entre ambos países mantuvieron una tasa media de ocupación superior al 83%, reflejo de una demanda que continúa en niveles positivos.



El crecimiento de la conectividad aérea ha acompañado los avances en las relaciones entre Vietnam y Australia. Desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral, las conexiones aéreas han adquirido una importancia creciente como instrumento para impulsar la cooperación económica, desarrollar el turismo y fortalecer los intercambios entre sus pueblos.



Durante la ceremonia, el embajador vietnamita en Australia, Pham Hung Tam, destacó el papel de la aviación y el turismo como importantes puentes entre ambos países, al facilitar el acercamiento entre sus ciudadanos y empresas. Cada nueva ruta y cada conexión contribuyen a fomentar los intercambios entre los pueblos, ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión, así como promover la imagen de Vietnam en el exterior.



El diplomático señaló que, desde el primer vuelo hace 35 años, la red de conexiones aéreas entre Vietnam y Australia se ha ampliado progresivamente, acompañando el desarrollo de la cooperación bilateral en diversos ámbitos y respondiendo cada vez mejor a las necesidades de desplazamiento, negocios, estudios y turismo de los ciudadanos de ambos países.



En este proceso, Vietnam Airlines ha desempeñado un papel importante en el mantenimiento y la ampliación de las conexiones directas entre Vietnam y Australia. Sus rutas no solo facilitan los viajes de ciudadanos, empresas y turistas, sino que también contribuyen a difundir entre los australianos la imagen de un Vietnam dinámico, acogedor y rico en identidad cultural.



El presidente del Consejo de Administración de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, destacó que, en un contexto de profunda integración internacional, la aviación consolida cada vez más su papel como infraestructura estratégica de la economía. En este sentido, Australia continúa siendo uno de los mercados prioritarios para la aerolínea nacional.



Dang Ngoc Hoa afirmó que Vietnam Airlines seguirá invirtiendo en el desarrollo de su red de vuelos, mejorando la calidad de sus servicios y reforzando la cooperación para ampliar las conexiones entre ambos países y responder a las necesidades de desarrollo en la nueva etapa.



A 35 años del establecimiento de la primera conexión aérea, las rutas entre Vietnam y Australia continúan consolidándose como uno de los principales puentes entre ambos países. Como aerolínea nacional, Vietnam Airlines seguirá ampliando sus conexiones y trabajando con sus socios para impulsar la cooperación bilateral en los próximos años.



Con motivo de la ceremonia, el secretario general y presidente To Lam y la delegación de alto nivel vietnamita presenciaron la firma de memorandos de cooperación entre organismos de promoción turística y empresas de ambos países./.