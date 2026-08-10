Vietnam creará cuatro redes para conectar talento en el exterior

Hanoi (VNA) - Vietnam creará cuatro redes para conectar a intelectuales, expertos, empresarios, artistas y jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero con el fin de promover su contribución al desarrollo nacional, en el marco de la Resolución N.º 23-NQ/TW, aprobada el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político del Partido Comunistasobre el trabajo con la comunidad de connacionales en el exterior.



La información fue dada a conocer hoy en Hanoi por el Comité Estatal para Vietnamitas en Ultramar, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante un encuentro con la prensa para informar sobre la nueva resolución.



El vicepresidente del Comité, Ngo Trinh Ha, señaló que la Resolución N.º 23 es fruto de la revisión de 20 años de aplicación de la Resolución N.º 36-NQ/TW y otros documentos relacionados. El nuevo texto mantiene los principios fundamentales de la política anterior, pero introduce una nueva concepción sobre el papel de los vietnamitas en el extranjero, acorde con las exigencias de desarrollo del país y los cambios de la comunidad coterránea en el mundo.



Según Ngo Trinh Ha, la resolución considera a los vietnamitas en el extranjero no solo como una parte inseparable de la comunidad nacional, sino también como un recurso estratégico para fortalecer el poder integral del país, servir de puente con el mundo y participar directamente en la construcción, el desarrollo y la defensa de la Patria.



Con más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en distintos países, este recurso comprende conocimientos, ciencia y tecnología, capacidad económica, cultura y relaciones internacionales. La nueva orientación pasa de una política centrada principalmente en movilizar, reunir y atender a la comunidad a otra basada en acompañarla y crear mecanismos para que participe más profundamente en el desarrollo nacional.



La Resolución N.º 23 también plantea construir bases de datos, redes y un ecosistema global para conectar a expertos, intelectuales, científicos, empresarios, artistas y jóvenes vietnamitas en el extranjero. Sus contribuciones podrán realizarse tanto mediante el regreso al país como a distancia, a través de diferentes modalidades.



En este marco, se prevé establecer cuatro redes principales. La primera estará integrada por intelectuales y expertos en sectores estratégicos, sobre la base de las 10 industrias tecnológicas estratégicas identificadas por Vietnam, incluidos campos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología y la energía.



La segunda conectará a empresarios e inversores vietnamitas en el extranjero con las oportunidades de desarrollo del país. La tercera reunirá a artistas, personas influyentes y figuras destacadas de las comunidades vietnamitas, con el objetivo de reforzar el poder blando nacional y promover la imagen, la cultura y el pueblo de Vietnam en el mundo. La cuarta estará destinada a conectar a los jóvenes vietnamitas en el extranjero, considerados una fuerza importante para el futuro de la comunidad.



Ngo Trinh Ha subrayó que la conexión solo será sostenible cuando los conocimientos respondan a las necesidades de desarrollo, los expertos estén vinculados a proyectos concretos y las ideas puedan transformarse en contribuciones efectivas.



La resolución también amplía la participación de los vietnamitas en el extranjero en la formulación de políticas, los programas nacionales de desarrollo, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. Asimismo, presta especial atención a las nuevas generaciones mediante actividades educativas, intercambios, emprendimiento, innovación y voluntariado.



En el ámbito de la protección de los intereses nacionales, el documento destaca el papel de la comunidad vietnamita en el extranjero como puente de amistad y cooperación, así como su contribución a la defensa de los intereses nacionales y a la promoción de la imagen y la cultura de Vietnam.



Para poner en práctica la resolución, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará con los organismos competentes la divulgación de sus contenidos y elaborará una resolución del Gobierno y programas de acción correspondientes.



Las representaciones diplomáticas vietnamitas en el extranjero deberán desempeñar un papel más activo como centros de conexión de los recursos vietnamitas en sus respectivos territorios, identificando las capacidades de expertos, científicos, empresarios, redes de intelectuales y fondos de inversión para vincularlos con las necesidades de desarrollo del país./.

VNA