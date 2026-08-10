📝 Enfoque: Simplificar el aparato estatal para usar mejor los recursos

Hanoi (VNA) - Tras más de un año de reorganización y racionalización del aparato estatal y de funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles, Vietnam ha registrado resultados iniciales, aunque todavía quedan tareas pendientes en materia de descentralización, personal, gestión de bienes públicos, transformación digital y educación.



El tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, celebrado recientemente, exigió continuar perfeccionando la estructura interna y, al mismo tiempo, poner mayor énfasis en la calidad de las operaciones, la capacidad de gestión y la eficiencia en el servicio a la población. El Buró Político promulgó el Plan N.º 06-KH/TW, que establece 72 grupos de tareas, con órganos responsables, plazos y hojas de ruta definidos.



La reorganización debe ir acompañada de una mejora en el funcionamiento del aparato. Allí donde se deleguen competencias deben existir también las facultades, el personal y los recursos necesarios para ejercerlas. La orientación de que el nivel central diseñe y cree las condiciones, las provincias coordinen y las comunas ejecuten debe concretarse en la práctica, evitando que la transferencia de competencias sin recursos suficientes genere retrasos o eluda responsabilidades, especialmente en las bases.



La cláusura del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato (Foto: VNA)



En la Asamblea Nacional, los diputados también señalaron que la reducción de trámites no debe implicar una disminución de las responsabilidades de gestión, mientras que la descentralización no debe conducir a una fragmentación de la administración. En el modelo de dos niveles, las provincias deben asumir la función de coordinación y decisión, gestionar las bases de datos y asumir la responsabilidad jurídica, mientras que las comunas deben mantenerse estrechamente vinculadas al territorio, recibir las opiniones de la población, detectar infracciones y coordinar las labores de control posterior.



El objetivo es que cada procedimiento tenga un único punto de recepción, un expediente electrónico y un resultado. La información que ya obra en poder del Estado debe ser compartida entre los organismos públicos, evitando que los ciudadanos tengan que solicitarla o proporcionarla nuevamente.



La racionalización del aparato también está estrechamente vinculada con la transformación digital. El nivel central exige que los datos sean correctos, completos, limpios, actualizados, uniformes y de uso compartido. Para ello, los funcionarios deben tener capacidad para utilizar los datos y trabajar en entornos digitales. Sin sistemas de datos interconectados, la descentralización difícilmente podrá funcionar de manera fluida, mientras que una plantilla sin las competencias necesarias puede convertir las nuevas atribuciones en una carga adicional.



El factor humano sigue siendo fundamental. Las inspecciones y supervisiones de personal realizadas en las provincias de Tuyen Quang, Cao Bang y Ca Mau se han centrado en la asignación de los funcionarios después de la reorganización. En Ca Mau, desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha, 774 funcionarios han sido movilizados, nombrados o propuestos para nuevos cargos con el fin de responder a las exigencias del nuevo modelo. La provincia también reorganizó las unidades residenciales de base, reduciéndolas a 830, es decir, 563 menos, y adoptó medidas respecto a mil 287 trabajadores no especializados de nivel comunal.



Estas cifras muestran la magnitud de la reorganización, pero ésta no puede medirse únicamente por el número de organismos eliminados. Los funcionarios deben ser asignados de acuerdo con sus capacidades y especialidades, mientras que las comunas deben contar con suficiente personal cualificado para asumir las tareas transferidas. Para las zonas extensas, con población dispersa y condiciones de desarrollo diferentes, la asignación de plantillas y recursos no puede basarse en un único criterio. El nivel central ha establecido que la gestión de personal debe sustentarse en datos relativos a población, superficie, características territoriales y volumen de trabajo, evitando criterios uniformes.



La educación será uno de los ámbitos que pondrá directamente a prueba la capacidad de organización y gestión del modelo de administración local de dos niveles. A menos de un mes del inicio del curso escolar 2026-2027, la Directiva Nº 31/CT-TTg del Primer Ministro incluye la educación entre las áreas que requieren especial atención de las administraciones locales de ambos niveles. El objetivo no se limita a garantizar suficientes escuelas, aulas y docentes, sino también a pasar de la gestión educativa a la gobernanza del desarrollo educativo.



La provincia central de Ha Tinh, por ejemplo, prevé una importante reorganización de su red educativa. De las 652 instituciones públicas existentes hasta el 30 de junio de 2026, se prevé mantener 290 escuelas y cinco centros de educación profesional y educación permanente, lo que supone una reducción de 362 establecimientos. Sin embargo, la localidad ha subrayado que no reducirá unidades a cualquier precio y mantendrá antiguos puntos escolares cuando sea necesario para evitar que los alumnos tengan que desplazarse demasiado lejos.



En Hanoi también se están realizando reorganizaciones. En el barrio de Cua Nam, nueve escuelas públicas serán fusionadas en cuatro, manteniendo estables los puntos de enseñanza para evitar alteraciones. En la comuna de Xuan Mai, 18 escuelas serán reorganizadas en siete.



La reducción del número de escuelas es solo el primer paso. La calidad de la enseñanza debe mantenerse, teniendo en cuenta la población, su distribución, las distancias de desplazamiento y las condiciones específicas de cada zona. La reorganización de los equipos directivos debe ir acompañada de un aumento del número de docentes directamente dedicados a la enseñanza. Asimismo, los inmuebles y bienes excedentes tras la reorganización deben gestionarse cuidadosamente para continuar prestando servicios a la población, especialmente en educación, salud y otras instalaciones de base.



Otro asunto pendiente es la gestión de los inmuebles y terrenos excedentes. Una inspección especializada en Hanoi constató que 70 instalaciones ya contaban con planes de reorganización y tratamiento, pero estos aún no habían concluido. Otras 13 instalaciones pertenecientes a tres organismos y 263 bajo la gestión de 65 barrios y comunas aún no habían completado los expedientes jurídicos sobre tierras.



Además, tres organismos y 16 barrios y comunas todavía tenían instalaciones sin utilizar o utilizadas de manera ineficiente. Hanoi cuenta actualmente con 29 instalaciones que deben ser puestas pronto en explotación, con una superficie total de terreno de 221 mil 438 metros cuadrados y 19 mil 855 metros cuadrados de superficie construida.



La conclusión de las inspecciones sobre la gestión de inmuebles y terrenos en el Ministerio del Interior también identificó 12 instalaciones excedentes. En 10 de ellas, los expedientes jurídicos no estaban completos; algunas permanecían vacías y otras afrontaban disputas u ocupaciones prolongadas.



En la próxima etapa, estos problemas deberán resolverse bajo el principio de que la racionalización tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del aparato. El nivel central continuará perfeccionando las instituciones y vinculando la descentralización con recursos suficientes y mecanismos de control del poder, mientras que las autoridades locales deberán organizar la ejecución y comunicar oportunamente las dificultades surgidas en la práctica.



Tras más de un año, el modelo de administración local de dos niveles ha superado la etapa inicial de reorganización y debe concentrarse ahora en mejorar la calidad de su funcionamiento, con tareas claramente asignadas, responsabilidades definidas y un servicio público más eficiente para la población./.