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Vietnam busca a tres acusados por actividades contra el Estado

El Ministerio de Seguridad Pública reactivó tres investigaciones y emitió órdenes de búsqueda y captura contra tres acusados prófugos por actividades dirigidas a derrocar la administración popular.

Foto ilustrativa
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Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam anunció hoy sobre la decisión de procesar y emitir órdenes de búsqueda y captura contra tres individuos acusados del delito de “realizar actividades dirigidas a derrocar la administración popular”, en casos investigados en la provincia central de Nghe An y otras localidades.

Según la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio, fueron reactivadas las investigaciones de tres causas independientes relacionadas con Le Sy Sang, Nguyen Xuan Kim y Thai Van Tu, quienes habían sido procesados en 2012 y permanecen prófugos.

Los tres están acusados del delito mencionado, previsto en el artículo 79 del Código Penal de 1999, equivalente al artículo 109 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017 y 2025.

La Agencia de Investigación instó a los tres acusados a entregarse para colaborar con el proceso de investigación, enjuiciamiento y juzgamiento, con el fin de acogerse a la política de clemencia prevista por la legislación vietnamita.

Asimismo, pidió a la ciudadanía que, en caso de conocer el paradero de cualquiera de los acusados, informe de inmediato a las autoridades competentes o proceda a su detención conforme a la ley y los entregue a la Policía, la Fiscalía o el Comité Popular más cercano./.

VNA
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