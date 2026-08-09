Arranca en Dien Bien la cuarta etapa de la iniciativa “Amo a mi Patria” 2026

Dien Bien, Vietnam (VNA) - Los días 8 y 9 de agosto, en la comuna de Sin Thau, provincia de Dien Bien, la Federación de la Juventud de Vietnam, en coordinación con la Unión Provincial de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, organizó el acto de lanzamiento de la cuarta etapa de la iniciativa “Amo a mi Patria” 2026.



La actividad forma parte de las celebraciones por el 70.º aniversario de la fundación de la Federación de la Juventud de Vietnam (15 de octubre de 1956), y contribuye a promover el movimiento “Amo a mi Patria”, educar sobre las tradiciones patrióticas, fortalecer los ideales revolucionarios y despertar entre los jóvenes el deseo de contribuir y el sentido de responsabilidad en la nueva etapa.



Uno de los momentos destacados del programa fue la ceremonia de izamiento de la bandera “Amo a mi Patria”, celebrada según el protocolo de la Federación de la Juventud de Vietnam en el asta de la bandera de A Pa Chai, en la comuna de Sin Thau.



En un ambiente solemne, numerosos miembros de la Unión, jóvenes y oficiales y soldados de la Guardia Fronteriza se unieron ante la bandera nacional, expresando su orgullo y su sentido de responsabilidad hacia la Patria.



Tras la ceremonia, la antorcha fue entregada por Nguyen Kim Quy, secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) y presidente de la Federación de la Juventud de Vietnam, a Mua Chien Thang, secretario de la UJCHCM en Dien Bien y presidente de la Federación Provincial de la Juventud de Vietnam, junto con representantes destacados de la juventud provincial. Los delegados y jóvenes participantes entonaron juntos la canción “Amo a mi Patria”.



Luego, la delegación visitó y escuchó una introducción sobre el hito fronterizo de A Pa Chai, y entregó obsequios al equipo de desminado y eliminación de bombas y artefactos explosivos de la Brigada de Ingenieros 543 de la Región Militar 2, así como a los integrantes de la campaña de voluntariado juvenil de verano desplegada en la comuna de Sin Thau.



La entrega de la antorcha de la cuarta etapa a los jóvenes de Dien Bien simboliza la continuidad de los ideales, la responsabilidad y el deseo de contribuir de la juventud vietnamita. Asimismo, contribuye a difundir entre las nuevas generaciones el espíritu patriótico, la solidaridad, el dinamismo y el compromiso con la comunidad.



Anteriormente, el 8 de agosto, en el marco del programa, el Comité Organizador ofreció incienso en el Templo dedicado al mártir Tran Van Tho, ubicado en el puesto de la Guardia Fronteriza de Leng Su Sin, y supervisó la implementación del proyecto “Jóvenes vietnamitas acompañan a niños y adolescentes de las zonas fronterizas durante el período 2025-2030”.



En la comuna de Sin Thau, la delegación entregó el proyecto “Casa de la felicidad”, un parque y una biblioteca infantiles, tres purificadores de agua y 20 paquetes de ayuda a familias beneficiarias de políticas sociales, además de becas para estudiantes en circunstancias difíciles y mil pañuelos rojos, donados por el primer ministro, para niños de minorías étnicas.



Asimismo, la delegación visitó y entregó obsequios a las familias de los mártires Sung Gia Tu y Po Gia Tu, y visitó y alentó a los oficiales y soldados del puesto de la Guardia Fronteriza de A Pa Chai./.

VNA