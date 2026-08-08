Sociedad

Vietnam gana siete medallas en tercera Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial

Siete de ocho estudiantes vietnamitas ganan medallas en la IOAI 2026 en Kazajistán: dos oros, una plata y cuatro bronces.

Vietnam obtiene dos medallas de oro en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI) 2026. Foto: VNA
Vietnam obtiene dos medallas de oro en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI) 2026. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – Siete de los ocho estudiantes que integraron el equipo de Vietnam obtuvieron medallas en la tercera Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI), celebrada en Astaná, Kazajistán, del 2 al 8 de agosto, informó el Ministerio de Educación y Formación.

El equipo vietnamita conquistó dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce.

Las medallas de oro fueron para Nguyen Viet Trung Nhan, estudiante de 11.º grado, y Nguyen Huu Tuan, de 12.º grado, ambos de la Escuela Secundaria para Estudiantes Superdotados de la Universidad de Ciencias, adscrita a la Universidad Nacional de Vietnam en Hanói.

Nguyen Anh Hung, estudiante de 11.º grado del mismo centro educativo, obtuvo una medalla de plata.

Las cuatro medallas de bronce correspondieron a Phan Dinh Triet (12.º grado, Escuela Secundaria para Superdotados Le Quy Don, ciudad de Da Nang); Le Minh Quan (12.º grado, Escuela Secundaria para Superdotados Quang Trung, ciudad de Dong Nai); Ha Gia Minh (11.º grado, Escuela Secundaria para Estudiantes Superdotados de la Universidad de Ciencias, Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi); y Nguyen Le Duy Khang (10.º grado, Escuela Secundaria para Superdotados Le Hong Phong, Ciudad Ho Chi Minh).

La tercera edición de la IOAI reunió a 471 estudiantes de 108 equipos, procedentes de diversos países y territorios, que compitieron en la prueba individual de programación de inteligencia artificial. El comité organizador concedió un total de 37 medallas de oro, 73 de plata y 110 de bronce.

Este resultado reafirma la competitividad de Vietnam frente a las principales potencias mundiales en inteligencia artificial y pone de manifiesto la capacidad, el pensamiento analítico y la aptitud de los estudiantes vietnamitas para dominar y aplicar las nuevas tecnologías.

El logro también refleja la calidad de la educación general del país, en un contexto en el que Vietnam está implementando la Resolución n.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre el impulso del desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, señaló el Ministerio de Educación y Formación.

La edición de este año planteó a los participantes el reto de abordar de manera integral la resolución de problemas mediante inteligencia artificial, desde el análisis de datos y la programación hasta el entrenamiento, la optimización, las pruebas y la finalización de modelos. Los estudiantes debían demostrar, además, sólidos conocimientos y competencias en programación, algoritmos, estadística e informática, así como en aprendizaje automático e inteligencia artificial.

En 2026, el Ministerio de Educación y Formación organizó por primera vez un proceso de selección en dos fases para conformar el equipo nacional que representaría a Vietnam en la IOAI.

La primera fase, realizada en línea, contó con la participación de 1.188 estudiantes de 34 provincias y ciudades. De ellos, 246 pasaron a la segunda fase, que consistió en una prueba presencial de programación de inteligencia artificial. Los ocho estudiantes con mejores resultados fueron seleccionados para representar a Vietnam en la competición internacional./.

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