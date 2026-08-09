Casi 2.000 niños participan en jornada de aprendizaje creativo

Nghe An, Vietnam (VNA)- Casi 2.000 niños participaron hoy en la provincia centrovietnamita de Nghe An en la jornada “Niños vietnamitas: Aprendizaje creativo”, organizada por el Consejo Central de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh en coordinación con la empresa Masan MeatLife.



El Día incluyó numerosas actividades, como el espectáculo musical “Un viaje maravilloso”, encuentros con cantantes y figuras inspiradoras, así como juegos creativos.



Se trata de la primera jornada de una serie de actividades del programa "Niños vietnamitas: Aprendizaje creativo", que se implementará a escala nacional con motivo del inicio del año escolar 2026-2027.



El programa tiene como objetivo crear un entorno que permita a los niños desarrollar el espíritu de autoaprendizaje, explorar activamente y fomentar la creatividad, al tiempo que desarrollan gradualmente su capacidad de adaptación, competencias digitales y cualidades necesarias en un contexto en el que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital tienen una influencia cada vez mayor en el aprendizaje y la vida cotidiana.

En el evento. (Fuente: VNA)

A través del programa, los niños tienen la oportunidad de aprender, experimentar, explorar y acercarse a la ciencia, la tecnología, STEM y las competencias digitales; asimismo, reciben formación en autoprotección, identificación de información, comportamiento civilizado y seguridad en el ciberespacio, contribuyendo así a seguir cultivando los valores positivos de los niños vietnamitas en la nueva era.



Al intervenir en el evento, el vicepresidente del Consejo Central de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh, Le Anh Quan, destacó que preparar a los niños para el futuro no consiste únicamente en proporcionarles conocimientos, sino, más importante aún, en formar métodos de aprendizaje, capacidad de adaptación, pensamiento creativo y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica.



Esta generación será la de los jóvenes ciudadanos de 2030 y la fuerza que estudiará, trabajará, innovará y contribuirá directamente a la construcción del país en 2045. Por ello, además de los conocimientos y la capacidad para dominar la tecnología, es necesario cultivar en ellos el patriotismo, la solidaridad, el sentido de responsabilidad y el deseo de contribuir a la patria.



En el marco del programa, el concurso de creación “Viaje creativo a través del cómic” se celebrará de octubre de 2026 a mayo de 2027, con el objetivo de animar a los niños a expresar historias e ideas relacionadas con las habilidades para la vida, las competencias digitales, la aplicación de la ciencia y la tecnología y las buenas acciones en el estudio y la vida cotidiana.



Junto con las actividades en plataformas digitales, se organizarán clases extracurriculares presenciales en 680 escuelas primarias y secundarias de 34 provincias y ciudades, creando nuevos espacios para que los niños aprendan, jueguen, experimenten y desarrollen su creatividad.



Con esta ocasión, el Consejo Central de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh, el Centro de Apoyo y Desarrollo de los Niños Vietnamitas y la empresa Masan MeatLife entregaron 50 becas, de unos 38,5 dólares cada una, a niños de familias con dificultades económicas que han destacado por sus esfuerzos en los estudios en Nghe An./.