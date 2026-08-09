Sociedad

Casi 2.000 niños participan en jornada de aprendizaje creativo

Casi 2.000 niños participaron en Nghe An en una jornada que promueve el aprendizaje creativo, STEM, las competencias digitales y la seguridad en el ciberespacio.

En el evento. (Fuente: VNA)
En el evento. (Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA)- Casi 2.000 niños participaron hoy en la provincia centrovietnamita de Nghe An en la jornada “Niños vietnamitas: Aprendizaje creativo”, organizada por el Consejo Central de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh en coordinación con la empresa Masan MeatLife.

El Día incluyó numerosas actividades, como el espectáculo musical “Un viaje maravilloso”, encuentros con cantantes y figuras inspiradoras, así como juegos creativos.

Se trata de la primera jornada de una serie de actividades del programa "Niños vietnamitas: Aprendizaje creativo", que se implementará a escala nacional con motivo del inicio del año escolar 2026-2027.

El programa tiene como objetivo crear un entorno que permita a los niños desarrollar el espíritu de autoaprendizaje, explorar activamente y fomentar la creatividad, al tiempo que desarrollan gradualmente su capacidad de adaptación, competencias digitales y cualidades necesarias en un contexto en el que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital tienen una influencia cada vez mayor en el aprendizaje y la vida cotidiana.

vnanet-thieu-nhi-1.jpg
En el evento. (Fuente: VNA)

A través del programa, los niños tienen la oportunidad de aprender, experimentar, explorar y acercarse a la ciencia, la tecnología, STEM y las competencias digitales; asimismo, reciben formación en autoprotección, identificación de información, comportamiento civilizado y seguridad en el ciberespacio, contribuyendo así a seguir cultivando los valores positivos de los niños vietnamitas en la nueva era.

Al intervenir en el evento, el vicepresidente del Consejo Central de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh, Le Anh Quan, destacó que preparar a los niños para el futuro no consiste únicamente en proporcionarles conocimientos, sino, más importante aún, en formar métodos de aprendizaje, capacidad de adaptación, pensamiento creativo y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica.

Esta generación será la de los jóvenes ciudadanos de 2030 y la fuerza que estudiará, trabajará, innovará y contribuirá directamente a la construcción del país en 2045. Por ello, además de los conocimientos y la capacidad para dominar la tecnología, es necesario cultivar en ellos el patriotismo, la solidaridad, el sentido de responsabilidad y el deseo de contribuir a la patria.

En el marco del programa, el concurso de creación “Viaje creativo a través del cómic” se celebrará de octubre de 2026 a mayo de 2027, con el objetivo de animar a los niños a expresar historias e ideas relacionadas con las habilidades para la vida, las competencias digitales, la aplicación de la ciencia y la tecnología y las buenas acciones en el estudio y la vida cotidiana.

Junto con las actividades en plataformas digitales, se organizarán clases extracurriculares presenciales en 680 escuelas primarias y secundarias de 34 provincias y ciudades, creando nuevos espacios para que los niños aprendan, jueguen, experimenten y desarrollen su creatividad.

Con esta ocasión, el Consejo Central de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh, el Centro de Apoyo y Desarrollo de los Niños Vietnamitas y la empresa Masan MeatLife entregaron 50 becas, de unos 38,5 dólares cada una, a niños de familias con dificultades económicas que han destacado por sus esfuerzos en los estudios en Nghe An./.

VNA
#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #Vietnam #niños vietnamitas #aprendizaje creativo #competencias digitales
Seguir VietnamPlus

Educación - Formación: Misión de innovación nacional

Noticias relacionadas

Entregan certificados de Mérito del Departamento General de Política a 30 colectivos y 28 personas por sus destacados logros en la implementación del programa "Madrina" para el período 2021-2026. (Fuente: VNA)

Mujeres militares apoyan a casi mil niños huérfanos en Vietnam

Hasta mayo de 2026, mujeres militares vietnamitas han adoptado y proporcionado apoyo económico para la matrícula y los gastos de manutención a 983 niños huérfanos; respaldado un centro de protección infantil y construido dos viviendas a favor de personas en situación difícil.

Ver más

Temporada de la uva de Birmania Ha Chau en Can Tho

Temporada de la uva de Birmania Ha Chau en Can Tho

La uva de Birmania Ha Chau es una de las frutas características de la ciudad de Can Tho. Aunque su superficie de cultivo se ha reducido en los últimos años por la sustitución de estos árboles por otros frutales de mayor valor, como el durián, numerosas familias continúan cuidando sus huertos para mejorar la calidad y el valor del producto y preservar esta especialidad local.

Barcos de pescadores fondeados en las aguas de Ha Tien (An Giang). (Foto: VNA)

Provincia vietnamita de An Giang refuerza lucha contra la pesca ilegal

La provincia sureña de An Giang está desplegando de manera integral medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con el propósito de sancionar todas las infracciones, contribuir al levantamiento de la advertencia de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea y reforzar el prestigio del sector pesquero vietnamita.

Realizan la tarea de digitalizar los registros en el cementerio de los mártires de Ham Rong. (Fuente: VNA)

Vietnam acelera identificación de mártires mediante pruebas de ADN

El Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de la provincia vietnamita de Thanh Hoa, en coordinación con las unidades concernientes, llevó a cabo recientemente la recolección de muestras biológicas de los restos de los mártires cuya información aún no ha sido identificada para realizar pruebas de ADN.