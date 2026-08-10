Política

Máximo dirigente vietnamita llega a Canberra para continuar su visita de Estado a Australia

secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Canberra para continuar su visita de Estado a Australia y reforzar la cooperación bilateral y la Asociación Estratégica Integral.

Funcionarios y personal de la Embajada y de la comunidad vietnamita en Australia dan la bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Foto: VNA
Funcionarios y personal de la Embajada y de la comunidad vietnamita en Australia dan la bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Foto: VNA

Canberra (VNA)- Tras concluir sus actividades en la ciudad de Sídney, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la delegación de alto nivel vietnamita llegaron hoy a Canberra para continuar su visita de Estado a Australia, que se desarrolla del 9 al 12 de agosto.

En el aeropuerto internacional de Canberra recibieron al secretario general y presidente To Lam y la delegación de alto nivel vietnamita Jeff Barnes, en representación de la Gobernadora General de Australia; Madeleine King, en representación del Primer Ministro australiano y en su calidad de ministra de Recursos y ministra para el Norte de Australia; Justin Hayhurst, subdirector del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete; y la embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird.
Por parte vietnamita estuvieron presentes el embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam; el cónsul general de Vietnam en Sídney, Nguyen Thanh Tung; la cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh; funcionarios y empleados de las representaciones vietnamitas en Australia; y representantes de la comunidad vietnamita en el país.

Desde que ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024, los vínculos entre Vietnam y Australia han experimentado un fuerte desarrollo, integral y sustantivo, en la mayoría de los ámbitos, reflejando el creciente nivel de confianza política y la determinación de ambos países de hacer realidad los compromisos alcanzados al más alto nivel.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-den-thu-do-canberra-tiep-tuc-chuong-trinh-tham-cap-nha-nuoc-australia-8945898.jpg
Funcionarios australianos, junto con personal de la Embajada de Vietnam y otras oficinas de representación en Australia, dieron la bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam en el aeropuerto de Canberra. Foto: VNA



El objetivo central de la visita es seguir consolidando y elevando la confianza política al más alto nivel, generar un nuevo impulso para la aplicación efectiva del marco de Asociación Estratégica Integral y definir las prioridades de cooperación para el próximo período.

La visita también brinda a los dirigentes de ambos países la oportunidad de mantener un amplio intercambio de puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y fortalecer la coordinación en los mecanismos multilaterales, reafirmando así el compromiso compartido con la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región y en el mundo.

Constituye un paso importante en la materialización de la política exterior adoptada en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y contribuye a concretar la orientación de profundizar, hacer más sustantivas, eficaces y sostenibles las relaciones de asociación estratégica integral./.

VNA
#Vietnam #To Lam #visita de Estado #Australia #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El profesor asociado y doctor Anatchai Rattakul, hijo del exministro de Relaciones Exteriores tailandés Bhichai Rattakul. (Foto: VNA)

Vietnam y Tailandia: 50 años de amistad

La sinceridad y los vínculos entre los pueblos han sido claves para fortalecer las relaciones Vietnam-Tailandia, establecidas en 1976 y encaminadas hacia una cooperación más estrecha.

Nguyen Thi Suu, diputada de la ciudad de Hue, interviene en una sesión de debate durante la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional vietnamita analiza reformas legales y laborales

De acuerdo con la agenda prevista de su primera reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura debatirá hoy la Ley de Conciliación de Base (modificada) y la de modificación y complementación de varios artículos de la Ley sobre trabajadores vietnamitas que prestan servicios en el extranjero bajo contrato.