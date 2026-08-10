Máximo dirigente vietnamita llega a Canberra para continuar su visita de Estado a Australia

Canberra (VNA)- Tras concluir sus actividades en la ciudad de Sídney, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la delegación de alto nivel vietnamita llegaron hoy a Canberra para continuar su visita de Estado a Australia, que se desarrolla del 9 al 12 de agosto.



En el aeropuerto internacional de Canberra recibieron al secretario general y presidente To Lam y la delegación de alto nivel vietnamita Jeff Barnes, en representación de la Gobernadora General de Australia; Madeleine King, en representación del Primer Ministro australiano y en su calidad de ministra de Recursos y ministra para el Norte de Australia; Justin Hayhurst, subdirector del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete; y la embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird.

Por parte vietnamita estuvieron presentes el embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam; el cónsul general de Vietnam en Sídney, Nguyen Thanh Tung; la cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh; funcionarios y empleados de las representaciones vietnamitas en Australia; y representantes de la comunidad vietnamita en el país.



Desde que ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024, los vínculos entre Vietnam y Australia han experimentado un fuerte desarrollo, integral y sustantivo, en la mayoría de los ámbitos, reflejando el creciente nivel de confianza política y la determinación de ambos países de hacer realidad los compromisos alcanzados al más alto nivel.

Funcionarios australianos, junto con personal de la Embajada de Vietnam y otras oficinas de representación en Australia, dieron la bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam en el aeropuerto de Canberra. Foto: VNA





El objetivo central de la visita es seguir consolidando y elevando la confianza política al más alto nivel, generar un nuevo impulso para la aplicación efectiva del marco de Asociación Estratégica Integral y definir las prioridades de cooperación para el próximo período.



La visita también brinda a los dirigentes de ambos países la oportunidad de mantener un amplio intercambio de puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y fortalecer la coordinación en los mecanismos multilaterales, reafirmando así el compromiso compartido con la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región y en el mundo.



Constituye un paso importante en la materialización de la política exterior adoptada en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y contribuye a concretar la orientación de profundizar, hacer más sustantivas, eficaces y sostenibles las relaciones de asociación estratégica integral./.